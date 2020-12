“Ho notato una strana scatola di cartone sul ciglio della strada e mi sono fermato. E menomale che l’ho fatto”: Il racconto di un volontario

Oggi purtroppo siamo qui per raccontarvi l’ennesima storia di un abbandono. Questa volta le vittime di questo vile gesto sono due cuccioli appena nati, che qualcuno senza il minimo cuore ha deciso di abbandonare in una scatola di cartone sul ciglio di una strada sterrata. La cosa positiva è che, anche questa volta, a mettere le cose a posto è arrivato un uomo d’oro.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia

Il mondo è pieno di canili e rifugi che sono disposti ad accogliere quanti più possibili cagnolini in difficoltà. Per questo si fa sempre fatica a dare una spiegazione, quando qualcuno decide invece di abbandonare gli animali indesiderati in strada. Così facendo li si condanna ad una quasi certa fine terribile, e per evitarla basterebbe davvero poco.

La storia di oggi proviene dalla Serbia. Un uomo, un soccorritore specializzato nel salvataggio degli animali, stava tornando verso casa, quando ha notato una strana scatola di cartone sul ciglio di una strada sterrata. Il suo istinto gli ha consigliato di fermarsi. E menomale, visto che dentro a quella scatola c’erano due cagnolini appena nati, che qualcuno aveva crudelmente abbandonato.

Tempestivamente il volontario è tornato a casa, ha preso dei biberon e del latte artificiale e li ha nutriti. Erano davvero troppo piccoli anche per essere trasferiti in un rifugio, così il signore ha deciso di contattare una donna specializzata nella cura di animali appena nati.

Le cure e l’adozione dei due cuccioli

Credit video: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia – Youtube

L’amorevole donna non ha esitato un momento e ha subito accettato di prendersi cura di quelle minuscole e dolci creaturine. Grazie a lei e alle sue attenzioni i cuccioli avevano trovato il miglior posto al mondo in cui vivere le loro prime settimane di vita.

I giorni passavano, la loro affidataria non li lasciava soli un momento e provvedeva sempre a tenerli al caldo, al sicuro e a non fargli mancare mai la dose di pappa giornaliera. Ben presto i cagnolini si sono rimessi in forza e sono cresciuti abbastanza per essere autonomi.

Era impossibile, a quel punto, che qualcuno non si innamorasse dei loro dolci musini e della loro triste storia. E infatti due meravigliose famiglie si sono fatte subito avanti per poterli adottare e portarli a casa con loro. Ora i due piccoli sono felici e potranno sempre contare sull’amore di persone che non permetteranno mai più che gli accada qualcosa di brutto.