“Ho risposto ad una chiamata su un cucciolo abbandonato, ma quando sono andato lì, mi sono ritrovato in mezzo ad un’imboscata..”

Volontario arriva in soccorso di un cucciolo abbandonato e si ritrova a vivere un'esperienza fuori dal comune!

La vicenda che vi raccontiamo oggi, inizia grazie ad un passante, che vedendo un povero cucciolo abbandonato per strada, ha ben pensato di lanciare l’allarme ai soccorritori del posto. Grazie alla sua chiamata, un volontario di nome Milan, si è presto recato sul posto per valutare la situazione.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia / YouTube

Ho risposto alla chiamata e la voce al telefono mi ha chiesto di intervenire per soccorrere un cucciolo. Sono andato sul posto, non immaginando che mi sarei ritrovato davanti ad una situazione davvero fuori dal comune!

Ho guidato per oltre 6 miglia, finché non mi sono ritrovato per le strade di campagna. Sono sceso a piedi ed è stato allora che mi sono ritrovato davanti ad un povero cagnolino nascosto dietro un pilastro di pietra.

Non appena il povero animaletto ha visto il soccorritore avvicinarsi, ha iniziato a tremare per la paura.

È fuggito in mezzo ai cespuglio e ho cercato di rincorrerlo. Era terrorizzato dagli esseri umani. Ad un certo punto, un esercito di cuccioli è sbucato dal nulla. Mi hanno teso un’imboscata!

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia / YouTube

Con tutta la loro dolcezza, i teneri cuccioli hanno “attaccato” il volontario con le loro coccole e le loro code scodinzolanti.

Il salvataggio del cucciolo abbadonato e dei suoi fratellini

Milan è subito tornato alla sua auto a prendere il cibo necessario per riuscire a catturate tutti i cagnolini: 4 femmine e 1 maschio.

Non è stato difficile attirarli con un pasto gustoso. Stavano morendo di fame! Hanno capito di potersi fidare di me e a quel punto, sono riuscito a prenderli in braccio uno per uno e a caricarli sulla mia auto.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia / YouTube

Una volta messi i cagnolini al sicuro, Milan si è apprestato a portarli in una clinica veterinaria, per un controllo di ruotine e per garantirgli tutte le cure di cui avevano bisogno.

Erano dolcissimi e, insieme ai miei colleghi, ho scelto un nome per ognuno di loro: Lora, Mona, Nana, Luna e Bruno.