Volontario trova una cagnolina legata ad un muro e decide di intervenire: ecco cosa ha fatto la cucciola quando ha capito di essere finalmente libera

Takis Shelter ha trascorso tutta la sua vita a prendersi cura dei cani maltrattati e abbandonati. Non è affatto un lavoro facile ma, fortunatamente, al mondo esistono persone meravigliose come lui, disposte a donare il proprio tempo e le proprie risorse per aiutare i nostri amici a quattro zampe.

Anche se questo “lavoro” non porta a loro nessun guadagno, vengono ripagati non appena vedono quelle code scodinzolare di nuovo.

Durante il suo ultimo salvataggio, Takis Shelter ha trovato un povero cane magro e debole, incatenato ad un muro. Era impossibile capire da quanto tempo vivesse in quelle terribili condizioni, ma una cosa era evidente: qualcuno lo aveva trascurato e dimenticato lì.

Quando mi sono avvicinato di più, ho notato che si trattava di una femmina. Non appena mi ha visto, ha iniziato a scodinzolare. Mi sono commosso, chissà da quanto tempo aspettava che qualcuno la notasse e tentasse di aiutarla.

Il volontario l’ha rassicurata con dolci parole e con qualche carezza, per farle capire che da quel momento in poi sarebbe stato tutto diverso per lei.

Takis Shelter e il salvataggio della cagnolina

L’ho liberata da quella catena che era ormai diventata la sua prigione. Non riesco nemmeno a descrivervi la sua gioia quando ha capito di poter finalmente muoversi liberamente.

Solitamente, il volontario deve lavorare ore ed ore prima di riuscire a conquistare la fiducia di un cane randagio o abbandonato. Ma questa volta non è stato così. La cucciola ha capito subito le buone intenzioni dell’uomo e la sola idea di lasciare quel posto, la rendeva già felice.

Raggiunto il rifugio, la cucciola si è inizialmente mostrata titubante nel vedere tutti quegli altri cani. Ma dopo un buon pasto e un po’ di coccole, è presto uscita dal suo guscio.

Rimarrà con il volontario fino al termine delle cure. Poi arriverà anche per lei il momento di trovare una famiglia amorevole.