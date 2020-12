Pochi giorni fa, un utente sulla nota piattaforma Imgur, ha pubblicato una vicenda terribile. Un uomo dopo essere uscito da lavoro, si è avvinato ad un secchio della spazzatura ed all’interno ha trovato un cucciolo, con pochi giorni di vita. Qualcuno lo aveva abbandonato. Era dentro una borsa e non riusciva a smettere di piangere.

CREDIT: IMGUR

Il piccolo voleva solo poter stare vicino alla mamma, per avere l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, però non avevano la minima intenzione di tenerlo. Per questo hanno deciso di abbandonarlo.

Tutto è iniziato poco tempo fa. Era un giorno come un altro per il ragazzo, che dopo essere uscito da lavoro, si è avvicinato ad un secchio per gettare alcune carte.

Proprio mentre era lì vicino, ha sentito alcuni strani lamenti. Inizialmente non riusciva a capire da dove provenissero, ma nel momento in cui ha aperto il contenitore, ha scoperto che il pianto proveniva proprio da lì dentro.

Ha chiesto aiuto ad uno dei suoi colleghi e insieme, si sono messi subito a lavoro per cercare il piccolo a quattro zampe. Hanno capito che il pianto disperato proveniva da una borsa e quando l’hanno tirata fuori, si sono trovati davanti ad una scena straziante.

Qualche persona crudele aveva abbandonato il cucciolo, che aveva solamente pochi giorni di vita.

Il lieto fine del cucciolo abbandonato

CREDIT: JESSY KETTAXX

Il ragazzo non poteva lasciarlo da solo, poiché senza l’amore e le cure della madre, avrebbe sicuramente perso la vita. Per questo, inizialmente ha scattato alcune foto e subito dopo l’ha portato a casa con sé.

Insieme alla fidanzata hanno deciso di raccontare l’accaduto su Imgur. I due hanno detto ciò che era accaduto e che non sapevano come comportarsi in quella situazione, perché non avevano mai avuto un cane nelle loro abitazioni.

CREDIT: IMGUR

La coppia pochi giorni dopo, ha aggiornato il post, dicendo che hanno portato il cucciolo dal veterinario e che alla fine, hanno deciso di adottarlo. I ragazzi ormai non riuscirebbero più ad immaginare la loro vita senza il cagnolino.