“Ho visto tutto quello che il ragazzo ha fatto al randagio, tramite i filmati di sorveglianza. Tutti devono vederlo!”

Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip, che è diventata presto virale. In quelle immagini si può vedere un ragazzo che mentre stava passeggiando, nota un randagio infreddolito su un marciapiede e senza rifletterci, fa il possibile per aiutarlo. Tutti sono rimasti stupiti dal suo commovente gesto.

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa in tutto il mondo. Molte persone, invece di abbandonare i loro animali domestici nei rifugi, preferiscono lasciarli in strada da soli e in pericolo.

Negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni, che cercano di fare il possibile per aiutare questi cuccioli in difficoltà. Però, riuscire a combattere questa piaga è un lavoro difficile e quasi impossibile.

Il video che abbiamo deciso di mostrarvi oggi, è diventato virale sul web. Nessuno avrebbe mai immaginato che il ragazzo avrebbe potuto fare un gesto così dolce e gentile, nei confronti di quel cagnolino.

A renderlo pubblico è stato proprio il titolare di un negozio. Per sbaglio è andato a guardare i filmati di sorveglianza e quando ha visto quel momento, ne è rimasto talmente sorpreso, che ha voluto farlo vedere a tutti.

L’uomo inoltre, ha raccontato che quel dolce cucciolo passa ogni notte davanti la porta del suo negozio. Poi, appena lo vede arrivare la mattina, scappa via, ma non sa dove si rifugia in quelle ore.

Il gesto gentile del ragazzo nei confronti del randagio

Quella sera, dalle immagini pubblicate, si vede il giovane che passa proprio su quel marciapiede. Nota subito che il cane è allungato a terra e per il freddo non riesce a smettere di tremare.

Non poteva lasciarlo in quelle condizioni. Per questo ha preso una coperta che era in strada e l’ha poggiata su di lui. Ha deciso anche di fargli qualche carezza, per farlo sentire coccolato. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cane era felice di ricevere quelle attenzioni, poiché non ha mai trovato nessuno disposto a donargli l’amore che desidera. Tutti noi ci auguriamo che qualcuno intervenga il prima possibile per salvare questo dolce cucciolo.