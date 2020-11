La cagna era entrata nel cantiere per far nascere i suoi cuccioli in un luogo sicuro, poi la sabbia ha ceduto

Quella che vi raccontiamo oggi è una meravigliosa storia del salvataggio di una mamma cagna e dei suoi cuccioli appena nati. Ogni mamma ha come unica prerogativa quella di proteggere i propri bambini fin dal primo momento in cui essi vengono al mondo. E questo è esattamente quello che voleva fare questa cagnolina.

Credit: Animal Aid Unlimited, India

Per la cucciola stava quasi per arrivare il momento di partorire la sua cucciolata. Come sappiamo, gli animali cercano sempre un posto sicuro dove far nascere i propri cuccioli e un cantiere deserto sembrava proprio il posto ideale per la cagnolina.

Alcuni operai stavano facendo degli scavi e, quando sono andati via, la cagnolina è entrata in quel cantiere per stare al sicuro. Si è messa in una buca nella sabbia e ha dato alla luce i suoi bellissimi cuccioli. Purtroppo qualcosa è andato storto. Un cumulo di sabbia è crollato, intrappolando così la cagnolina e i suoi bambini appena nati.

Credit: Animal Aid Unlimited, India

Il fatto era molto grave, perché la cagnetta non poteva più uscire per andare a cercare del cibo per lei, necessario poi per allattare i suoi piccoli. Fortunatamente, un uomo passando da quelle parti, ha notato la triste scena e ha subito deciso di fare una chiamata d’emergenza ai volontari della Animal Aid, che si sono precipitati sul posto.

Il salvataggio di mamma cagna e dei suoi cuccioli

Credit video: Animal Aid Unlimited, India – Youtube

Arrivati nel cantiere, quei ragazzi hanno subito capito il rischio che stavano correndo quei poveri animali. La sabbia aveva ceduto prima e poteva cedere ancora, ricoprendo del tutto i poveri cagnolini.

Con molta cautela i soccorritori si sono avvicinati e hanno tratto in salvo uno dei piccoli. Poi hanno iniziato a scavare, prima con delle piccole pale, poi addirittura con le mani. La cagnetta, nel frattempo, ce la stava mettendo tutta per uscire da quel buco infernale. Dopo molti sforzi, i volontari sono riusciti ad estrarre tutti gli altri animali dalla sabbia. Uno dei cuccioli purtroppo non ce l’ha fatta, ma la povera mamma e gli altri suoi bambini stavano piuttosto bene.

Credit: Animal Aid Unlimited, India

Non avendo spazio nel loro rifugio, gli operatori della Animal Aid hanno cercato qualcuno che fosse disposto a prendersi cura della cagna e dei suoi cuccioli e, fortunatamente, un uomo si è fatto avanti.

Grazie alle cure di questo meraviglioso uomo, oggi la cagnolina e i suoi cuccioli si sono ripresi dallo spavento e stanno bene. Lui si prende cura di loro e si occupa di dargli da mangiare ogni giorno, per non fargli mancare nulla.