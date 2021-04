Come sta Hola? Ormai sono passati giorni da quando la cucciola è stata lanciata da un auto in corsa a Menfi. Un mostro aveva deciso di sbarazzarsi di lei, ma qualcuno è intervenuto e ha cambiato quel destino già scritto. Inizialmente, le condizioni della cagnolina erano davvero preoccupanti. Non apriva gli occhi e aveva crisi convulsive.

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Oggi, finalmente, è tornata a stare bene. Ha imparato a mangiare, ha aperto gli occhi e soprattutto, come si vede dalle foto pubblicate sulla pagina dell’associazione Oasi Ohana, Hola sorride!

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Non solo, la dolce pelosetta ha anche adottato un gattino disabile bisognoso. Dal primo momento in cui l’ha incontrato, la cagnolina non si è più staccata da lui.

❤️ Amore senza frontiere: #Hola “adotta” il gattino disabile ❤️. Non ci sono parole per spiegare quello che questa vita mi regala. La piccola gattina che abbiamo recuperato ha incontrato Hola. Lei sin dal primo momento ha preso la micina sotto la sua ala, e sembra che le stia insegnando alcune cose… È incredibile. Non si allontanano un minuto l’una dall’altra. Gli esseri umani fanno differenze in base al sesso, alla etnia, all’età, al colore della pelle e alle lingue. Guardate loro due: loro sono vivi, sono sopravvissuti, è questo che li unisce.

Vedere le ultime foto di Hola ci scalda il cuore. Se non fosse stato per un passante, probabilmente sarebbe morta e questo fa rabbia. Perché quella persona invece di darla in adozione o affidarla ai volontari, ha deciso di sbarazzarsi di lei nel modo più orribile e meschino? Lanciandola da un’auto in corsa. Ma siamo certi di una cosa, ci penserà la vita stessa a punire ogni cattiva azione!

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Ci auguriamo che quella stessa persona veda oggi le foto di Hola mentre sorride e che il senso di colpa gli o le renda la vita impossibile!

Come hanno spiegato i volontari sui social, presto Hola sarà pronta per l’adozione. Si occuperanno di valutare ogni richiesta arrivata da quel momento e poi sceglieranno la famiglia giusta per lei.