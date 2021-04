Ricordate Bella? La cagnolina gettata in un fiume con una pieta al collo? Ecco come sta oggi

La storia di Bella arriva dall’Inghilterra e risale a poco più di un anno fa. Dover dire addio al proprio amico a quattro zampe, non è mai facile. Ma un proprietario che ama il suo cane, gli tiene la zampa fino alla fine, accompagnandolo nel suo sonno profondo.

La famiglia di Bella non fatto esattamente la stessa cosa. Piuttosto che sostenerla e amarla, hanno preferito mettere subito fine alla sua vita. Ed hanno cercato di farlo nel peggiore dei modi. Hanno legato il suo guinzaglio ad una grande pietra e poi l’hanno gettata in mezzo all’acqua.

Il 6 gennaio 2020, la cagnolina è stata trovata sulla sponda del fiume in fin di vita, da due donne: Jane Harper e Joanne Bellamy. Erano uscite per una passeggiata tra amiche, quando la loro attenzione è stata catturata da quella scena straziante. Un cane che sembrava essere un pastore tedesco, cercava di rimanere a galla con tutte le sue forze. Non ce la faceva più e quel masso pesante continuava a trascinarlo verso l’acqua.

Quei due angeli sono subito intervenuti in suo soccorso e poi hanno lanciato l’allarme. Era una povera femmina e dopo la visita veterinaria, si è scoperto che aveva diversi problemi di salute. Aveva bisogno di molte cure costose. E quello era proprio il motivo per il quale la sua famiglia aveva deciso di lasciarla morire così.

È passato più di un anno e oggi Bella sta bene. Dopo 15 lunghi mesi di cure costanti, è tornata a scodinzolare felice ed ha anche trovato una casa. Vive con una coppia di pensionati: Maggie Mellish e Charlie Douglas.

Il rifugio dove è stata per tutto questo tempo, ha voluto festeggiare la sua adozione in modo speciale. Bella ha ancora bisogno di cure e visite dal veterinario periodiche, ma i due angeli che l’hanno adottata sono disposti ad accompagnarla ogni giorno della sua vita e a fare in modo che non soffra mai più.