Il suo nome è diventato oggetto di discussione sul web: Holly Geraci ha fatto causa all'associazione di condomini per i cani

Holly Geraci è la moglie dell’avvocato Peter Francis Geraci ed ha intentato una causa contro l’associazione del condominio in cui vivono, dopo che i cani sono stati ammessi nell’edificio. Una causa avviata nel 2015 contro la Union Square Condominium Association.

Credit: pixabay.com

La donna ha affermato che la sua paura dei cani è classificata come disabilità e ha chiesto che gli animali venissero banditi dall’ascensore dell’edificio. Pochi giorni fa, è arrivata la notizia che Holly Geraci ha perso la causa.

Durante le sentenze, la donna ha spiegato di avere paura soltanto dei cani di grossa taglia. Poiché soffre di un disturbo da stress post traumatico a causa di un trauma infantile. Quando era una bambina è stata attaccata da un pastore tedesco.

Credit: pixabay.com

Tuttavia, il giudice ha stabilito che il suo disturbo da stress post-traumatico non fosse abbastanza “paralizzante” da essere qualificato come una disabilità.

La donna ha anche provato ad intentare un’altra causa dopo aver avuto un’accesa discussione con un dog-sitter nell’ascensore. Ma ha perso anche quella.

Holly Geraci e l’ascensore privato

Dal momento che lei e il marito, entrambi benestanti, hanno recentemente acquistato altre parti del condominio, una volta completati i lavori di ristrutturazione, potranno godere del proprio ascensore personale e non dovranno più disturbare gli amici a quattro zampe!

Credit: pixabay.com

Gli avvocati del Union Square Condominium Association si sono battuti, godendo del sostegno dell’intero mondo, amanti degli animali e non, affinché la donna non riuscisse ad impugnare il verdetto.

La vicenda si è rapidamente diffusa sui social network ed è diventata oggetto di discussione. Una donna che ha cercato di far passare la sua paura dei cani per disabilità. Pretendendo che amici a quattro zampe degli altri condomini, non potessero più prendere l’ascensore perché così deciso dal Tribunale. Holly Geraci ha invece perso la sua causa ed ha dovuto adeguarsi, facendo costruire un ascensore privato, dove potrà salire da sola senza disturbare più nessuno!