Purtroppo la crudeltà degli animali, non conosce limiti. Questa infatti è la storia di una cagnolina chiamata Honey che è stata investita da un’auto ed è stata trascinata sotto di essa per diverse miglia. La sua vicenda ha sconvolto i cuori di migliaia di persone che non avrebbero mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere.

La cucciola viveva come randagia ed ogni giorno, trovare del cibo ed un posto riparato per dormire, non era affatto semplice.

Poi all’improvviso è stata vittima di quel drammatico incidente. Quella persona, quando si è resa conto di ciò che le era accaduto, invece di soccorrerla, ha preferito lasciarla sul ciglio della strada.

Le condizioni di Honey erano davvero gravi e non sarebbe riuscita a sopravvivere. Per fortuna un soccorritore dal cuore gentile, appena l’ha vista, si è subito fermato per cercare di aiutarla.

Ha chiamato immediatamente Viktor Larkhill ed alla sua associazione, per avvisarli di ciò che era accaduto. I volontari sono andati sul posto tempestivamente.

Quando hanno visto la cucciola, sapevano la che la sua situazione non era affatto semplice, ma non potevano mollare. Per questo, l’hanno presa in braccio e portata d’urgenza alla clinica veterinaria della città. Aveva bisogno di diverse cure mediche, ma nessuno aveva intenzione di mollare.

Nel giro di poche settimane Honey ha avuto una trasformazione drastica. E’ riuscita a guarire ed a riprendersi. In più una dolce famiglia si è fatta avanti per adottarla e tra loro è stato amore a prima vista. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ora vive con i suoi nuovi amici umani, un fratellino a quattro zampe ed in una casa con un giardino, tutta per lei. Vederla oggi è incredibile, poiché una cagnolina completamente diversa. Tutti i cuccioli meritano di avere una seconda possibilità di vita.

Questa storia ci ha commosso. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!