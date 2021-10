Il salvataggio della piccola Honey, la piccola che viveva da randagia e che non voleva farsi catturare

Non tutti gli animali hanno la vita che meritano e che tanto desiderano. Questo è il caso della piccola Honey, una femmina di chihuahua che ha vissuto da randagia per molto tempo. Ogni volta che i volontari provavano a catturarla, lei fuggiva via e si nascondeva in un posto sicuro.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda straziante, che spezzato i cuori di tutti quelli che l’hanno vista e non hanno potuto fare nulla per aiutarla. Visto il lungo periodo che ha vissuto in strada, era molto magra.

I ragazzi del rifugio che si trova a Bakesfield per diversi mesi hanno ricevuto delle segnalazioni su questa cagnolina. Ogni volta che qualcuno vedeva in che condizioni era, li avvisava.

Ogni volta loro provavano ad intervenire per salvarla, ma i loro tentativi non avevano mai avuto successo. La cucciola, appena vedeva che cercavano di avvicinarsi a lei, fuggiva via.

CREDIT: YOUTUBE

Un giorno però, un ragazzo chiamato Danny, che è volontario di A Safe Furr Place Animal Rescue, ha deciso di intervenire. Il suo unico scopo era quello di salvare la piccola dalla strada di donarle la vita che merita ogni animale.

L’incredibile salvataggio della piccola Honey

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo vista la situazione, sapeva che non sarebbe stato semplice, ma ha deciso comunque di tentare. Per questo è andato in fretta sul posto, ma invece di portare solo del cibo, ha portato con sé anche dei giochi.

Nessuno aveva mai pensato a questo ed infatti, con stupore di tutti, appena il ragazzo ha tirato la palla, Honey è andata di corsa a riprenderla. Voleva giocare come tutti i cuccioli.

Per fortuna grazie a questo oggetto, Danny è riuscito a catturarla e invece di portarla nel rifugio, ha deciso di portarla nella sua abitazione. La piccola appena ha capito di potersi fidare, si è lasciata subito andare ed il terrore che aveva, è scomparso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Honey dopo essere tornata a stare bene, ha trovato presto una famiglia disposta ad adottarla. Ora anche lei ha degli amici umani che fanno di tutto per renderla felice e per donarle l’amore che non ha mai ricevuto.

