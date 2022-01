Questa è la storia di un gattino dolcissimo di nome Honeycake, che dopo una vita intera di tristezza e abbandono, ha finalmente conosciuto il calore e l’amore di una persona che si prenderà cura di lui fino all’ultimo giorno. Leggete la storia di seguito e guardate cosa ha fatto il felino per dimostrare la sua gratitudine verso la sua salvatrice.

La vita di questo piccolo, tenero e dolcissimo gattino è iniziata nel peggior modo possibile e immaginabile. Lui e i suoi fratelli facevano parte, evidentemente, di una cucciolata indesiderata.

Così, gli ex proprietari, per liberarsene li hanno chiusi tutti in un sacchetto di plastica e li hanno gettati da un’auto in corsa.

Per fortuna un passante ha notato tutta la scene e, sebbene non abbia fatto in tempo a prendere la targa dell’auto, ha comunque potuto salvare i poveri pelosetti dalla strada.

Li ha portati subito in un rifugio locale, dove per qualche settimana i gattini hanno potuto riprendersi e stare al sicuro. Tuttavia il rifugio aveva una scadenza per la loro adozione. Se nessuno li avesse adottati, sarebbero finiti tutti nella lista per l’eutanasia.

È stato in quel momento, poco prima dell’irreparabile, che è entrato in gioco il Michigan Cat Rescue, un’altra associazione di salvataggio per felini.

I volontari sono subito accorsi in aiuto di Honeycake e dei suoi fratellini e li hanno portati tutti nella loro struttura.

La nuova vita di Honeycake

Se tutti i gattini sono riusciti a trovare una casa quasi immediatamente, per Honeycake ci è voluto un po’ più di tempo. Ogni giorno il micio aspettava pazientemente che comparisse quella persona speciale che decidesse di portarlo a casa e dargli una vita migliore.

Dopo qualche mese trascorso nel rifugio, il giorno tanto atteso alla fine è arrivato. Un’infermiera del posto di nome Renee ha visto il gattino, si è innamorata all’istante di lui ed ha iniziato tutte le pratiche per adottarlo.

La reazione del gattino è stata straordinaria. Sembrava aver capito perfettamente cosa stesse succedendo. Ed era così grato a quella persona, che ha iniziato ad abbracciarla e baciarla a più non posso. Quella era la sua nuova mamma umana e nessuno al mondo era più felice di lui.