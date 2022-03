La pandemia di Covid 19 ha portato gli animali ad avere sempre la compagnia del loro amico umano. Quando è arrivato il momento per i proprietari di tornare a lavoro, i cuccioli ne hanno sofferto. Tra questi cagnolini c’è anche il piccolo Horlicks.

Questo dolcissimo golden retriever ha sempre avuto una personalità allegra e vivace. Ama fare lunghe passeggiata ed anche guardare la televisione con il suo amico umano.

Nel momento in cui l’emergenza sanitaria si è diffusa in tutto il mondo, il cucciolo era felice. Passava tanto tempo con l’uomo e il loro rapporto era diventato ancora più speciale.

Tuttavia, negli ultimi tempi, quando il ragazzo ha avuto la possibilità di tornare in ufficio, le cose non sono andate come aveva immaginato. Il suo cane stava male.

Horlicks ha iniziato a soffrire di ansia da separazione. Non voleva stare lontano dal suo amico umano per tutte quelle ore, perché non era più abituato. Voleva averlo vicino e non voleva stare solo in casa.

L’uomo ha provato diverse soluzioni, ma la situazione del cane non cambiava. Era sempre triste ed ogni volta che lo vedeva uscire, si metteva davanti la porta per cercare di farlo rimanere con lui. Il ragazzo aveva il cuore a pezzi nel vederlo in quello stato.

L’arrivo del gattino Hero per Horlicks

Nel giorno del suo quinto compleanno, l’amico umano ha deciso di adottare il piccolo Hero, un gattino con pochi mesi di vita. Sperava che avrebbe potuto aiutare il suo cane a stare più tranquillo, avendo compagnia.

In pochissimi giorni i desideri dell’uomo sono diventati realtà. Il piccolo Horlicks ha instaurato un bel rapporto con il nuovo fratellino a quattro zampe e questo lo ha aiutato a dimenticare la separazione. Ecco il video della loro storia di seguito:

Il cucciolo ora è tornato ad essere tranquillo e felice. L’arrivo del gatto gli ha fatto molto bene e tutti sono al settimo cielo. Ogni animale dovrebbe avere una famiglia del genere, che lo aiuta nei suoi momenti di difficoltà!