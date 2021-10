Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip che è diventata virale. Un husky era caduto nella piscina ed aveva difficoltà a rimanere a galla. Per fortuna un vicino di casa si è presto reso conto della situazione ed è subito intervenuto per aiutarlo.

CREDIT: YOUTUBE

Grazie al tempestivo intervento di quest’uomo, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi ed il cane ora è sano e salvo. Non ha riportato gravi conseguenze dopo l’episodio.

Era una giornata come le altre per il signore e per la sua famiglia. La moglie dopo aver preparato la colazione per tutti, ha deciso di sistemare il tavolo del giardino e mangiare all’aria aperta.

Pochi minuti dopo essersi seduti però, hanno sentito uno strano rumore. Quelle due persone hanno sentito come un urlo, provenire dalla casa del loro vicino. Sono subito intervenuti per capire cosa stesse accadendo.

CREDIT: PEXEL

L’uomo ha provato a suonare al campanello dell’abitazione, ma visto che non ha risposto nessuno, ha deciso di prendere una scala e di controllare dal suo recinto.

È proprio in quel momento che ha scoperto la triste realtà. Il cane era caduto in acqua ed aveva difficoltà a rimanere a galla. Stava facendo fatica ed ovviamente, era in grave pericolo.

Il salvataggio del povero husky caduto in piscina

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo sapeva bene che non aveva molto tempo a disposizione. Per questo ha chiesto prima al signore se poteva entrare e subito dopo con l’aiuto di due scale è riuscito a passare la recinzione.

Il cucciolo stava chiedendo aiuto e lo guardava con uno sguardo davvero straziante. Per fortuna quella persona dal cuore enorme, si è gettata in acqua in pochi istanti, senza rifletterci tanto. Lo ha tirato fuori in poco tempo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La vicenda per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi ed il piccolo ora è sano e salvo. Il vicino di casa ha ringraziato l’uomo per il suo bellissimo gesto, ma soprattutto per aver salvato la vita del suo cane.