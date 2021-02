I cani di Lady Gaga sono stati ritrovati: domande sulla ricompensa. Ecco chi si è presentato alla polizia

Di poche ore fa la notizia che i cani della nota cantante Lady Gaga sono stati ritrovati e sono tornati a casa. Secondo le prime notizie diffuse, sembrerebbe che una donna si sia presentata alle autorità con i due animali. Ancora non è chiaro se colei che ha permesso alla star di riabbracciare i suoi amati amici pelosi, abbia richiesto la ricompensa.

Lady Gaga aveva offerto mezzo milione di dollari a chiunque le avesse riportato i cani o le avesse dato informazioni utili per risalire ai rapinatori e quindi, per ritrovarli.

Lo scorso mercoledì, intorno alle 22:00, il dogsitter era uscito con i tre bulldog della cantante, per la solita passeggiata. Improvvisamente, due malviventi sono scesi da una Nissan di colore bianco e hanno aggredito l’uomo. Uno dei due ladri ha sparato quattro colpi di pistola contro il dogsitter. Poi, hanno rapito due dei tre animai e sono fuggiti via. Il terzo bulldog è riuscito a fuggire ed è stato ritrovato più tardi dalle forze dell’ordine.

Ryan Fischer è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La cantante ha espresso la sua gratitudine verso quest’uomo, che ha rischiato la vita per proteggere la sua famiglia.

Ritrovati i cani di Lady Gaga: sconosciuta l’identità della donna

Si è ora diffusa la notizia di una donna che sembrerebbe estranea al sequestro e che si è presentata alla polizia con i due cani, Koji e Gustav. Le autorità non hanno ancora diffuso dettagli sulla sua identità o su come sia entrata in possesso degli animali, per proteggere la sua sicurezza, poiché le indagini sono ancora in corso.

Gli inquirenti sono riusciti a scoprire che gli autori del gesto, sono due ragazzi 25enni e che come obiettivo avevano proprio i cani della star.

Lady Gaga, al momento dei fatti, si trovava in Italia per le riprese del film Gucci.