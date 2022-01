Vedere i rapporti che gli animali possono instaurare con gli esseri umani è qualcosa di bellissimo. Una poliziotta per questo motivo, solo pochi giorni fa ha condiviso sui social la clip dolce dei suoi cani Kent e Rex che si agitano quando vedono arrivare l’anziano vicino di casa.

Vicende simili sono davvero belle da raccontare, soprattutto perché ci dimostrano che nel mondo non esiste solo la crudeltà. Per fortuna ci sono ancora persone con un cuore enorme.

Amanda West, è un’agente di polizia che vive nel Wisconsin e solo poco tempo fa ha deciso di adottare questi due cuccioli da un rifugio locale. Avevano vissuto insieme come randagi e con il passare del tempo hanno instaurato un legame speciale.

Per questo i ragazzi sapevano che non potevano dividerli. Infatti quando è arrivato il momento di trovare la loro casa per sempre, hanno deciso di richiedere un’adozione di coppia.

Amanda ed il fidanzato erano felici di accogliere i cani nella loro abitazione. Anche tutti i vicini quando li hanno visto erano al settimo cielo, poiché Kent e Rex sono davvero dolci e gentili con tutti.

Però Joe, l’anziano vicino di casa, sin da subito ha instaurato un rapporto speciale con i cuccioli. Ogni giorno quando li vedeva uscire, gli portava dei biscottini e loro ovviamente, erano molto felici di vederlo.

Kent e Rex, il rapporto con l’anziano vicino

Amanda anche è soddisfatta per come sono stati accolti da tutti. La ragazza ha descritto il signore come il nonno di tutto il quartiere, poiché è sempre gentile e socievole. Cerca di aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno.

Kent e Rex invece ogni volta che escono al giardino, se ci sono le temperature alte, aspettano con ansia l’arrivo dell’uomo. Invece se è freddo escono di casa solo quando lo sentono arrivare. Ecco il video della storia di seguito:

Questa storia è diventata in fretta virale sul web ed in tanti si sono complimentati con questo signore per la dolcezza che dimostra ogni giorno a questi cuccioli, ma anche a tutti i suoi vicini di casa.