Solo pochi giorni fa due agenti si sono trovati davanti ad una scena incredibile. Hanno aiutato una mamma oca che aveva i piccoli incastrati in un’aiuola. Per fortuna grazie al loro tempestivo intervento, il tutto si è concluso nel migliore dei modi e la famiglia è potuta tornare presto nel laghetto.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda bellissima, che è diventata in fretta virale sul web. In tanti nel vedere questo salvataggio si sono commossi, poiché non è una cosa che accade tutti i giorni.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per James Givens e la sua collega Cecilia Charrow, che erano usciti per la città per il loro solito giro di perlustrazione. Non c’era nulla di strano per le strade.

Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto l’impensabile. L’agente mentre era al parco ha visto un’oca andare verso di lui. Inizialmente l’uomo non aveva capito cosa volesse fare e le ha lanciato del cibo.

CREDIT: YOUTUBE

L’animale però non aveva fame, infatti non ha raccolto il pane da terra, ma ha continuato ad andare verso l’agente. I due poliziotti hanno subito capito che c’era qualcosa di diverso in lei ed è per questo che hanno deciso di seguirla.

Hanno camminato per circa 100 metri e quando si sono avvicinati all’aiuola, è emersa la triste realtà. I suoi piccoli erano incastrati lì in mezzo e non potevano uscire.

L’intervento dei due poliziotti per la mamma oca e per i suoi figli

CREDIT: YOUTUBE

James e Cecilia non sapendo cosa fare hanno deciso di chiedere aiuto ai volontari di SPCA. Tuttavia i ragazzi in quel momento erano davvero impegnati e non potevano andare a vedere.

I due agenti a quel punto hanno capito che dovevano intervenire da soli. La donna ha presto preso in mano la situazione ed ha liberato i piccoli da tutta quell’erba. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Entrambi sono rimasti stupiti dalla vicenda, poiché ovviamente non è una cosa che accade tutti i giorni. Inoltre, l’agente Givens è stato felice di aver seguito la mamma fino a quel punto, perché altrimenti non l’avrebbe aiutata nessuno.