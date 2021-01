Mamma cane intraprende una missione per salvare i suoi cuccioli: il video diffuso sul web

Quello di oggi, è il video di una cagnolina randagia, pubblicato da una famiglia che si è ritrovata testimone di una triste scena. Scena che però, allo stesso tempo, dimostra quanto grande sia l’amore di una madre nei confronti dei propri figli. Anche quando si tratta del mondo animale.

La povera randagia si è rifugiata nel cortile di una famiglia per dare alla luce i suoi cuccioli. Quando quelle persone hanno notato la sua presenza, hanno deciso di permetterle di rimanere lì. In modo che potesse prendersi cura della sua prole, in un posto sicuro. La cagnolina aveva nascosto i cuccioli in una folta aiuola.

Il giorno successivo al suo arrivo, quel posticino sicuro che aveva trovato per loro, è stato compromesso a causa di un improvviso e violento temporale.

Il commovente video mostra l’irrequieta cagnolina randagia che fa più viaggi attraverso il cortile, per prendere i suoi cuccioli uno per uno e portarli al riparo nella veranda della famiglia.

Una volta che li ha messi tutti al sicuro, ha iniziato a leccare i loro corpicini, completamente bagnati e ha cercato di scaldarli con il calore del suo corpo. Abbiamo ripreso la scena con il cellulare, perché volevamo mostrare al mondo l’amore vero di una madre.

Il video della cagnolina randagia

Nel momento del bisogno, la randagia ha messo il benessere dei suoi figli dinanzi a tutto. Siamo rimasti per tutto il giorno a casa, finché non ha smesso di piovere, non volevamo spaventarla o disturbarla. Abbiamo anche fatto una segnalazione e ci auguriamo che qualcuno si occupi di aiutarla al più presto.

Dopo la pubblicazione del video, migliaia di persone si sono commosse davanti all’amorevole gesto di questa mamma e si sono complimentate con la famiglia. Quelle persone le hanno permesso di starsene nel loro giardino e poi nella loro veranda. Solitamente i randagi vengono scacciati via. Ma questa volta, la cagnolina ha avuto modo di capire che esistono anche persone buone.