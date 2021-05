Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero meravigliosa, che merita di essere conosciuta. Una coppia ha salvato la vita di un cane abbandonato sul ciglio di una strada, chiamato Lorenzo ed hanno deciso di adottarlo per sempre. Per fortuna grazie a loro, ora sta bene.

CREDIT: INSTAGRAM

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per Pablo Villamayor e sua moglie. Avendo alcune ore libere, hanno deciso di andare a fare un giro in bicicletta per le campagne.

Ad un certo punto, davanti a loro hanno notato qualcosa di davvero insolito, che li ha turbati. Una persona a bordo di una macchina in movimento, ha gettato una strana borsa.

I due inizialmente non sapevano cosa ci fosse al suo interno, ma appena si sono avvicinati, hanno fatto la drammatica scoperta. Da quello zaino è uscito un piccolo cane, che aveva solamente pochi mesi di vita.

CREDIT: INSTAGRAM

Era triste per ciò che aveva appena vissuto. Infatti è andato di corsa verso i ragazzi, piangendo, con la speranza che potessero fare qualcosa per aiutarlo. Per i due è stata una scena davvero straziante.

Pablo ha raccontato il tutto ad un quotidiano locale. Ha spiegato anche di non aver preso la targa della macchina, perché non avrebbe mai immaginato potessero fare una cosa simile ad un cucciolo. Non pensava che la crudeltà umana potesse arrivare a quei livelli.

Il salvataggio del piccolo Lorenzo: la nuova vita

I ragazzi hanno deciso di non chiamare i volontari per salvarlo, perché non potevano lasciare il piccolo a quattro zampe da solo. Per questo, l’uomo lo ha messo sul manubrio della sua bici e lo ha portato in salvo.

Pablo lo ha fatto visitare da un veterinario, per capire bene le sue condizioni. Alla fine, i due hanno preso la decisione che ha cambiato per sempre le loro vite.

CREDIT: INSTAGRAM

La coppia ha deciso di adottare per sempre il piccolo Lorenzo. Dopo aver passato qualche giorno insieme a lui, si sono affezionati. Il cucciolo ora è felice della sua nuova famiglia umana.