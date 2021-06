Una clip che è diventata presto virale è stata pubblicata sul web pochi giorni fa. Il protagonista è un gatto scomparso sul Monte Britsen, in Svizzera, che ha ritrovato la sua famiglia con l’aiuto di due escursionisti. Per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio che ha dell’incredibile e che ha portato tante persone a congratularsi con la coppia, per il loro gesto dolce e gentile. Non tutti lo avrebbero fatto.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per Cyril ed Erik Rohrer. Erano usciti per andare a fare la loro escursione sul monte e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito. Non era la prima volta per loro.

Tuttavia, proprio mentre stavano salendo hanno notato che c’era il piccolo gatto in difficoltà. I due ragazzi non erano ancora arrivati alla cima, ma nel vedere quella scena hanno capito che non potevano più andare avanti.

CREDIT: YOUTUBE

Il cucciolo quando li ha visti è andato subito verso di loro per chiedere aiuto. Ha fatto il possibile per farsi notare. Inoltre, i due ragazzi hanno visto che aveva anche le zampe ferite proprio a causa del ghiaccio.

Era impossibile per lui trovare un posto caldo in cui rifugiarsi ed infatti era in grave pericolo. Se quelle persone non avessero fatto qualcosa, avrebbe sicuramente perso la vita nel giro di poche ore.

Il salvataggio del gatto scomparso

CREDIT: YOUTUBE

Cyril ed Erik hanno sempre avuto un amore profondo per gli animali ed è per questo che hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Si sono fermati ed hanno passato qualche minuto insieme a lui.

Subito dopo, invece, lo hanno preso tra le loro braccia e lo hanno riportato in città per tutte le cure di cui aveva bisogno. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Durante il controllo dal medico, è emerso che il gattino aveva una famiglia umana che lo stava cercando disperatamente da più di 4 giorni. Era sparito e nessuno aveva avuto più sue notizie. Per fortuna però, la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Il piccolo riuscirà anche a guarire.