Una vicenda con un lieto fine bellissimo, è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. Il piccolo Bruiser ha avuto la possibilità di riabbracciare Tyler, il suo amico umano, due mesi dopo la sua misteriosa scomparsa. La famiglia non ha mai perso le speranze e alla fine, è avvenuto il miracolo che tutti sognavano.

CREDIT: INSTAGRAM

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Tuttavia, non sempre le scomparse portano ad un lieto fine. Purtroppo ci sono anche casi in cui le persone non riescono più a rivedere i loro amici a quattro zampe.

La storia della famiglia Bandy è iniziata molto tempo fa. I due genitori hanno deciso di adottare il piccolo pit bull, per il loro bambino di 10 anni. Volevano farlo crescere insieme ad un cane.

Tyler e Bruiser hanno instaurato un rapporto speciale sin da subito. Sono diventati inseparabili ed amavano passare il tempo insieme.

CREDIT: INSTAGRAM

Un giorno però, è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. Bruiser era nel giardino, per fare i suoi bisogni. Nessuno sa bene cosa sia accaduto in quei minuti, ma quando uno dei genitori è andato a controllare, ha scoperto che era scomparso nel nulla.

Hanno subito avviato le ricerche in tutto il quartiere. La famiglia umana, disperata, ha anche pubblicato appelli sui social e chiesto aiuto a molte associazioni locali. Tuttavia, nessuno aveva informazioni del loro amato cane.

Il ritrovamento di Bruiser

CREDIT: INSTAGRAM

Tyler ovviamente ha sofferto molto questa separazione. Era preoccupato, poiché aveva paura che gli sarebbe potuto accadere qualcosa di brutto. Piangeva spesso e non riusciva proprio a dimenticare.

Esattamente due mesi dopo, è avvenuto il miracolo che la famiglia aveva tanto sognato. Un gruppo di volontari ha trovato Bruiser che vagava per la città. Lo hanno portato nel loro rifugio e durante il controllo, hanno scoperto che aveva un microchip. Grazie a questo piccolo oggetto, sono riusciti a rintracciare la sua famiglia umana. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I due genitori erano al settimo cielo ed infatti sono andati di corsa a riprenderlo per sorprendere il loro bimbo, al suo rientro a casa. Tyler e Bruiser nel momento in cui si sono rivisti, non sono risusciti a trattenere la gioia. Il piccolo si è sdraiato sopra il suo cane e lo ha abbracciato molto forte.