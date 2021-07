La storia di oggi parla di un uomo davvero straordinario di nome Matthew che, notando due cani da soli e spaventati sull’autostrada, ha deciso di fare qualcosa per aiutarli. Kipper e Merlin, questi i nomi dei due cuccioli, erano stati sbalzati fuori dal veicolo su cui viaggiavano con i loro genitori, a causa di un terribile incidente.

Matt stava svolgendo il suo regolare lavoro da camionista e si è trovato a passare su un tratto di autostrada della Nuova Scozia, in Canada. All’improvviso, si è imbattuto in un cucciolo da solo e triste che vagava spaesato sul tratto stradale, così ha deciso di fermarsi.

Quando era abbastanza vicino, l’uomo ha visto che il cane non era soltanto uno, ma due. E che poche decine di metri più avanti c’era un’auto sportiva bianca che aveva avuto un brutto incidente.

Per prima cosa, Matt ha tranquillizzato i cagnolini e li ha portati sul suo mezzo. Poi si è avvicinato all’auto incidentata e ha visto che dentro c’era una coppia gravemente ferita.

Ha contattato il 911 e ha cercato di fermare l’emorragia che aveva la ragazza. In pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorritori con delle ambulanze ed hanno caricato la donna per portarla in ospedale.

Il fidanzato, anche lui ferito ma meno gravemente, è salito sul camion di Matt e, insieme, hanno raggiunto l’ospedale.

Matt si offre di badare a Kipper e Merlin

Matt ha scoperto che quella coppia si era trasferita da quelle parti soltanto un paio di mesi prima e che non avevano parenti che vivevano lì vicino.

I ragazzi dovevano essere ricoverati entrambi e non c’era nessuno che poteva badare ai poveri Kipper e Merlin. Senza pensarci un attimo, il camionista si è offerto di badare a loro finché i loro genitori non si sarebbero ripresi del tutto.

Questo meraviglioso gesto di altruismo, ha catturato l’attenzione dei media e fatto il giro di tutto il mondo. Matt, in un’intervista, ha detto: