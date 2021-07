Un tragico episodio è avvenuto diverso tempo fa. Due signori, durante una solita passeggiata di routine, hanno trovato un cane abbandonato dentro un sacco della spazzatura. All’arrivo dei volontari la sua situazione è apparsa molto grave e i ragazzi non sapevano se sarebbe riuscito a sopravvivere.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda terribile, che ovviamente è diventata in fretta virale. Episodi simili, purtroppo, sono molto più comuni di quello che si crede. Infatti negli ultimi anni sono nate migliaia di associazione che stanno cercando di combattere questo fenomeno dell’abbandono.

Il tutto è iniziato in una giornata le altre per una coppia. Erano usciti per fare la loro solita passeggiata nei boschi vicino la casa.

Ad un certo punto, durante il tragitto, hanno visto una busta di plastica a terra che si muoveva. Si sono avvicinati ed è proprio in quell’istante che hanno fatto la triste scoperta.

CREDIT: YOUTUBE

All’interno c’era un cucciolo in fin di vita, che aveva poche settimane. Era magro e disidratato. Le sue ossa erano visibili ad occhio nudo. Per questo non sapendo cosa fare, hanno deciso di chiedere aiuto all’associazione locale.

I ragazzi sono andati subito in quel posto. Però nel momento in cui hanno liberato il cane, quest’ultimo ha avuto una grave crisi epilettica. Purtroppo stava soffrendo e dovevano fare il possibile per riuscire ad aiutarlo.

La guarigione del cane abbandonato

CREDIT: YOUTUBE

Vista la situazione critica, lo hanno portato d’urgenza nel loro rifugio. Il medico dopo un’accurata visita, lo ha sottoposto a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno.

La sua strada per la guarigione era lunga ed in salita, ma nessuno aveva intenzione di mollare. Anche il cucciolo si è mostrato forte e con una grande voglia di sopravvivere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Dalle ultime notizie emerse, anche questo piccolo a quattro zampe ha avuto il lieto fine che sognava. Ha trovato una famiglia umana disposta ad adottarlo e a donargli l’amore e le attenzioni che merita ogni animale.