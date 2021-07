Levi è un dolcissimo labrador di 6 anni, che ha da poco trovato una nuova amica umana disposta ad adottarlo. Per mostrare il suo affetto e la sua gratitudine, ogni volta che la donna torna da lavoro, si fa trovare davanti la porta con un regalo speciale.

La famiglia è felice di avere il cane nelle loro vite, poiché li sta aiutando a superare tanti momenti difficili con la sua personalità dolce e spontanea.

Lori Eddins ha adottato il cucciolo da un rifugio locale. In passato purtroppo Levi non ha vissuto una bella esperienza, poiché quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, hanno deciso di abbandonarlo.

Non volevano più averlo tra i piedi e lo hanno portato nel rifugio. Il cagnolino, ovviamente, ha sofferto molto questa separazione drastica ed improvvisa. Per lui erano le persone più importanti della sua vita.

Per fortuna la donna dal cuore enorme, appena è venuta a conoscenza della sua storia, ha deciso di andare subito a conoscerlo. Tra loro è nato un legame speciale ed infatti, ha firmato in fretta tutti i moduli per la sua adozione.

Levi si è adattato in pochi giorni nella nuova casa. Era al settimo cielo, perché aveva incontrato una famiglia dolce ed amorevole, che voleva solo vederlo stare bene. Oggi ha un grande giardino in cui può correre, giocare e divertirsi.

I regali di Levi per la sua amica umana

Il cucciolo, poco tempo dopo, ha iniziato a portare dei doni a Lori, ogni volta che la vedeva tornare a casa dopo una giornata a lavoro. La donna ovviamente si è mostrata sempre felice ed orgogliosa del suo pensiero.

Proprio per questo, per il cane è diventata una routine. Ogni giorno quando si sta avvicinando l’orario in cui la sua amica umana sta per tornare, inizia a fare il giro del giardino per trovare il regalo perfetto.

Le ha portato dell’erba, dei fiori, un cappello trovato in strada, un pezzo di legno e tante altre cose. Lori è felice, poiché per lei non è importante l’oggetto, ma il pensiero che il cane ha nei suoi confronti.