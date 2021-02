I suoi amici umani hanno portato Daisy nel rifugio per farla sottoporre ad eutanasia: ecco il motivo

Daisy è una dolcissima chihuahua di 17 anni, che è stata abbandonata dai suoi amici umani. Quelle persone si sono presentate nel rifugio, chiedendo ai volontari di sottoporla ad eutanasia. Purtroppo a causa della sua età avanzata ha molti problemi di salute e loro non avevano intenzione di perdere il loro tempo per le sue cure.

Un episodio che ovviamente ha spezzato i cuori di tutti. I ragazzi ora si stanno impegnando per cercarle una nuova casa, affinché possa trascorrere il resto dei suoi giorni, circondata dall’amore e dalle cure che merita.

Quella famiglia ha adottato Daisy molto tempo fa, aveva 2 o 3 anni. Infatti per tutto questo tempo, le hanno donato tutto l’amore di cui aveva bisogno.

Tuttavia, con l’avanzare dell’età, anche lei ha iniziato ad avere dei problemi. Ha 17 anni e soffre di una rara condizione allo stomaco, alle zampe e anche ai denti. Per stare bene è costretta a sottoporsi a dei trattamenti delicati e anche molto costosi.

I suoi amici umani, invece di rimanerle vicino in questo momento difficile, hanno deciso di abbandonarla. Ll’hanno portata nel rifugio di Saving Hope Rescue ed hanno chiesto ai volontari di sottoporla ad eutanasia.

Si sono giustificati dicendo che non avevano il tempo per rimanerle accanto e soprattutto non aveva il denaro necessario per tutte quelle cure. I ragazzi, sconvolti da quelle parole, hanno deciso di tenerla.

Gli appelli dei volontari per la piccola Daisy

Il veterinario l’ha sottoposta ad un’accurata visita. Anche lui ha capito la sua situazione di salute, ma al momento non ha proprio il coraggio di mettere fine alla sua vita. È convinto che può ancora vivere una vita normale, con le cure e i medicinali giusti.

Proprio per questo, i ragazzi hanno iniziato a fare tantissimi appelli sul web, con la speranza di trovare la casa perfetta per lei. Sono consapevoli che le persone preferiscono adottare dei cuccioli, ma hanno deciso di tentare lo stesso.

Daisy merita di essere amata e coccolata. Purtroppo a causa della sua età, non si sente a suo agio nel rifugio. Ha paura e non sopporta tutta quella confusione.