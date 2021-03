I suoi proprietari lo avevano lasciato da solo in casa, quando è divampato un pericoloso incendio: ecco cosa ha fatto il cagnolino

La storia che vi raccontiamo oggi, ha come protagonista un cagnolino di nome Prada diventato letteralmente un eroe. I suoi genitori umani erano fuori per lavoro, quando un pericoloso incendio è scoppiato nel loro appartamento. Il barboncino, grazie al suo prezioso istinto, è riuscito ad avvisare i suoi proprietari e anche a mettersi in salvo.

Credit: YouTube / WKMG News 6 ClickOrlando

L’episodio è accaduto a Orlando, in Florida ma la notizia ha fatto molto rapidamente il giro di tutto il mondo.

Ogni giorno, Nestor ed Americo escono presto al mattino per andare a lavoro, lasciando il loro amato cucciolo in casa da solo. I due sono da sempre molto dispiaciuti del fatto che debba passare tutto quel tempo in solitudine e, al tempo stesso, anche preoccupati che possa accadergli qualcosa di brutto. Per questo motivo, i due avevano istallato dei sensori di movimento e delle telecamere di sorveglianza.

Un giorno, il cellulare di Nestor ha ricevuto un allarme dal sensore presente dalla cucina. Sebbene dubbioso, l’uomo non aveva dato molto peso alla notifica. Ma quando mezz’ora più tardi l’allarme lo ha avvisato di nuovo, ha deciso di dare un’occhiata alle immagini della telecamera.

Non vedevo altro che fumo bianco! Sono saltato sulla sedia! In casa mia c’era un incendio e il nostro Prada era chiuso dentro!

Il salvataggio di Prada

Credit: YouTube / WKMG News 6 ClickOrlando

In pochissimi minuti, sia Nestor che Americo si sono precipitati a casa con l’unico pensiero di cercare il loro amico a quattro zampe. Contemporaneamente, sul luogo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Orange County, precedentemente avvertiti da alcuni vicini.

Fortunatamente, il coraggioso Prada era sano e salvo fuori da ogni tipo di pericolo. La cucina e il corridoio della casa erano distrutti, ma ai suoi papà delle cose materiali non importava nulla. L’unica cosa che contava era che lui stesse bene.

Credit: YouTube / WKMG News 6 ClickOrlando

Siamo molto orgogliosi di lui! Quando ha visto le fiamme non è andato nel panico, ma ha gestito la situazione al meglio. È stato proprio lui ad attivare i sensori, come se volesse chiamarci!

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio che, fortunatamente, non era in uno stato troppo avanzato. Le foto dell’intervento e del coraggioso cagnolino si trovano sulla pagina ufficiale Facebook della caserma dei pompieri.