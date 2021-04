I volontari lo hanno portato via dal macello, ma la sua strada verso la guarigione, era ancora troppo lunga

Salvato da un macello in Cambogia, Lavery ritrova la felicità grazie alla sua nuova famiglia

Il protagonista della storia di oggi è un cagnolino di nome Lavery, che è stato letteralmente salvato da un macello di cani. Grazie ai volontari, che si adoperano ogni giorno per fermare quanto più possibile queste meschinità, oggi, il cucciolo ha una nuova vita insieme alla sua famiglia adottiva. Finalmente è felice, ma per guarire tutte le ferite della sua anima, ha dovuto combattere duramente.

Purtroppo, ci sono ancora delle zone del mondo in cui le persone trattano i cani come carne da macello. Uno di questi paesi è la Cambogia e la storia che vi raccontiamo oggi parte proprio da lì.

Alcune associazioni di salvataggio degli animali, lavorano anche in quei paesi dove il macello della carne di cane è consentito. Quando i volontari hanno trovato Lavery, era insieme a moltissimi altri cuccioli, tutti ammassati in un unica grande gabbia, in attesa del loro triste destino.

Dopo averlo letteralmente strappato da quella barbarie, lo hanno portato negli Stati Uniti, per la precisione in un rifugio di San Diego. Dopo tutte le procedure e le cure mediche, i volontari si sono anche occupati di trovargli una famiglia adottiva che badasse a lui e che lo amasse.

Il compito è riuscito abbastanza facilmente, data la sua bellezza. Ciò che invece fin dall’inizio è risultato complicato, è stato il curare le ferite interiori che il cucciolo portava con se, quelle dell’anima ormai ferita da quelle terribili persone in Cambogia.

La rinascita di Lavery

Fortunatamente, la famiglia a cui era stato affidato, ha dimostrato fin da subito la completa disponibilità ad aiutare Lavery.

Viveva nel terrore che anche noi potessimo fargli del male. D’altronde aveva conosciuto solo delle persone cattive che lo hanno ferito, come poteva, adesso, fidarsi di noi!? Fortunatamente, ad aiutarci nell’impresa di farlo tornare felice, avevamo una bravissima aiutante.

Oltre ad una nuova mamma ed un nuovo papà umani, Lavery adesso aveva anche una sorellina pelosa che gli faceva compagnia. Ed era proprio alla piccola Koda che il cucciolo si è attaccato in maniera particolare.

Grazie a lei, a dei genitori meravigliosi, ad una casa calda ed accogliente, buon cibo e dosi infinite di coccole, pian piano Lavery è tornato ad essere felice. Ora non doveva più preoccuparsi del fatto che qualcuno potesse ferirlo di nuovo.