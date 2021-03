Quando i volontari lo hanno trovato in fin di vita, pensavano che un’auto lo avesse investito. Ma la verità era molto peggiore

La tragica vicenda che vi raccontiamo oggi, arriva da Denver, in Colorado. Robbie, il protagonista di questo racconto, è stato trovato da un passante nei pressi di una statale, che giaceva a terra in fin di vita. Inizialmente si pensava che le ferite che aveva su tutto il corpo, fossero il risultato di un incidente con un auto, ma ben presto si è scoperto che così non era.

Credit: Dumb Friends League – Facebook

La storia di oggi è l’ennesima dimostrazione di quanto crudeli possano essere alcune persone.

Per il povero Robbie, un mix labrador di colore nero, evidentemente non era abbastanza essere abbandonato per la strada. Qualcuno aveva anche deciso di fargli del male in uno dei peggiori modi immaginabili.

Il cagnolino giaceva inerme sul ciglio di una strada di Denver, letteralmente in fin di vita. Fortunatamente, qualcuno si è accorto di lui ed ha subito avvertito la Dumb Friends League, un’associazione di salvataggio di animali del posto.

Inizialmente, i soccorritori pensavano che fosse stato investito da qualche auto che poi era andata via senza preoccuparsi di lui. Ma dopo un’accurata visita da parte di uno specializzato team di veterinari, è venuto a galla che le sue non erano ferite, bensì ustioni dovute al fuoco. Judy, una dei veterinari che si sono occupati di lei, ha detto:

Le ustioni partivano dalla testa per finire alla coda. Le sue condizioni erano gravissime, forse le più gravi che ci sono mai capitate. Non eravamo affatto sicuri di riuscire a salvarlo.

La riabilitazione e l’adozione di Robbie

Credit: Dumb Friends League – Facebook

Grazie a cure molto attente e a iniezioni costanti di amore da parte dei volontari e dei veterinari del rifugio, Robbie, con il passare delle settimane, è riuscito a riprendersi del tutto.

È stato un duro lavoro, soprattutto se consideriamo che il risultato non era affatto scontato. Ma vederlo lottare e rinascere come un fiore a primavera, ci ha reso molto orgogliosi di ciò che abbiamo fatto.

Credit: Dumb Friends League – Facebook

Dopo aver raccontato la sua storia sul web, i volontari della Dumb Friends League sono anche riusciti a trovare un’amorevole famiglia disposta ad adottare il cagnolino. Ora, Robbie ha una mamma, un papà e due fratellini umani che lo amano e che si prenderanno cura di lui per sempre.