Ignorato per tutta la vita, si sono accorti di lui solo quando è accaduto il peggio: “Si trascinava come se cercasse di lasciarsi il dolore alle spalle”

Quella di oggi, è la storia del cane Rosco. Per tutta la vita, ha vissuto come un randagio, ignorato dallo sguardo di tutti e costretto a lottare ogni giorno, per cercare una piccola quantità di cibo necessaria per rimanere in vita e un posto in cui rifugiarsi la notte, per non morire di freddo.

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Solo quando è avvenuto il peggio, i residenti si sono accorti di lui e hanno avvertito i volontari dell’associazione locale. Il povero Rosco si trascinava per la strada, come se cercasse di lasciarsi tutto il dolore alle spalle. Qualcuno lo aveva investito e lasciato lì. Se quelle persone non si fossero rese conto del suo malessere, non sarebbe mai riuscito a sopravvivere.

Abbiamo ricevuto una chiamata per un cane che trascinava le zampe. Ci siamo precipitati sul posto, già preparati a ciò che avremmo visto. E nonostante ciò, vederlo in quelle condizioni, ci ha spezzato il cuore. Non si fidava di noi, ma non aveva alternative. Così alla fine, dopo vari tentativi, si è lasciato prendere.

Il recupero di Rosco

Dopo l’intervento, i ragazzi hanno portato il cane dal veterinario. Quest’ultimo lo ha sottoposto a tutti gli esami necessari e ha scoperto che aveva riportato gravi problemi alla colonna vertebrale. Problemi dovuti sia all’incidente, ma anche ad una vita di incuria.

Dopo qualche giorno di ricovero, il cane è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico, fortunatamente riuscito. Nessuno sapeva se sarebbe mai tornato a camminare da solo, ma i volontari hanno lottato ogni giorno, per garantirgli tutte le cure necessarie.

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Sebbene non riusciva a camminare, Rosco finalmente aveva un pasto quotidiano e poteva godersi il sole durante la fisioterapia.

Non passò molto tempo, prima che riuscisse a compiere da solo i primi passi! Oggi questo dolce cucciolo si trova ancora al rifugio con i volontari. Il suo processo per un recupero definitivo è ancora lungo, ma ogni giorno i suoi progressi regalano gioia ai soccorritori!

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

La storia di Rosco ci insegna che non bisogna mai rimanere indifferenti davanti ad un cane in difficoltà, perché se oggi è vivo, è solo grazie a chi ha chiamato l’associazione!