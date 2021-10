Quella di oggi è la bellissima storia di una rana in difficoltà, che ha potuto contare sull’amore e l’aiuto di una persona dal cuore d’oro. Tutto è iniziato quando una donna di nome Veronica Galindo, stava lavorando nel suo studio veterinario.

La sua attenzione si è soffermata su una rana, a pochi passi dalla clinica, che aveva urgentemente bisogno di aiuto. Inizialmente, la donna ha pensato che fosse semplicemente rimasta bloccata, così si è avvicinata per aiutarla. Ma proprio in quel momento, ha scoperto che la sua pancia era enorme e forse proprio per quello non riusciva a muoversi.

Credo che sia saltata sul buco e non sia più riuscita ad uscire. Poi si è gonfiata in preda al panico, pensando di essere diventata la preda di qualche altro animale.

Il video della rana

Determinata ad aiutarla, Veronica si è seduta per un po’ accanto alla rana ed ha iniziato a massaggiarle la pancia. Grazie al suo amorevole gesto, l’anfibio ha iniziato a tranquillizzarsi e a rilassarsi e la sua pancia ha iniziato a sgonfiarsi. Alla fine, l’animale è riuscito a girarsi e a muovere le gambe. La veterinaria lo ha aiutato con le mani e sembravano proprio lavorare come una squadra, al fine di raggiungere lo stesso obiettivo.

Finalmente, dopo molte manovre, la rana era finalmente libera. Veronica l’ha tranquillizzata per qualche altro minuto e l’ha poi liberata sull’erba.

Grazie all’amorevole intervento della meravigliosa donna, l’animale è scampato alla morte e adesso ci rifletterà bene prima di saltare di nuovo in quel buco.

Il vide pubblicato sui social, è diventato virale in poco tempo. D’altronde non capita tutti i giorni di vedere una persona con un cuore così grande, che si preoccupa di soccorrere una rana! La Galindo ha ricevuto elogi e complimenti da migliaia di utenti sui social network!

