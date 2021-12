Negli ultimi giorni sui social è stato reso pubblico un video davvero esilarante, che ha fatto presto il giro del web. Il protagonista è un cane chiamato Pablo, che confonde la crocchetta di pollo con il dito del suo amico umano! La clip ha fatto sorridere migliaia di persone.

CREDIT: YOUTUBE

Inventare giochi ed attività nuove per i nostri amati amici a quattro zampe, è una sfida ogni giorno. Non è semplice tenerli sempre chiusi in casa, soprattutto quando c’è maltempo.

Il piccolo Pablo per esempio è un bulldog di 2 anni, che è sempre stato molto dolce ed amorevole. Tuttavia, il suo amico umano dice che si stufa di tutti i giochi e vuole sempre cambiare.

Proprio per questo motivo l’uomo, pochi giorni fa, ha pubblicato un video sui social, con un gioco davvero esilarante che ha inventato per il cucciolo. Non lo aveva mai visto nessuno prima.

L’amico umano con una scatola di cartone ha creato un piccolo forno ed all’interno, ha messo diverse crocchette di pollo. Voleva far divertire il suo cane, ma dandogli anche dei premi.

Tuttavia, ad un certo punto ha deciso di rendere l’attività ancora più complicata. Però, non credeva che il suo cucciolo sarebbe stato così in difficoltà. Vederlo è stato davvero incredibile per tutti.

La clip virale del piccolo Pablo, durante il gioco

L’uomo insieme alla crocchetta ha usato anche un suo dito. Voleva vedere se il cucciolo sarebbe stato in grado di riconoscere il cibo, ma ogni volta sbagliava.

In ogni occasione mordeva sempre prima il dito dell’amico umano. Quest’ultimo infatti ha urlato diverse volte, per fargli capire che stava sbagliando. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip ovviamente è diventata presto virale sul web ed in tanti si sono complimentati con l’uomo per l’idea geniale che ha avuto. Vedere la reazione del suo cucciolo ogni volta che sbagliava, ha fatto sorridere migliaia di persone.