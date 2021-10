Una clip davvero esilarante è stata resa pubblica sui social negli ultimi giorni ed è diventata virale. Il protagonista è un cane chiamato Auggie, che mentre stava facendo la sua solita nuotata, ha creduto di aver visto un serpente in acqua ed è uscito in pochissimi secondi.

CREDIT: YOUTUBE

In tanti sono scoppiati a ridere nel vedere la reazione di questo cane.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per il piccolo e per la sua famiglia. Quelle persone sono tornate a casa dopo essere andate a lavoro.

Dopo aver sistemato tutto, hanno deciso di portare il cucciolo nel parco dei cani che è vicino la loro abitazione. Lo fanno tutti i giorni, per permettere al piccolo di potersi divertire e correre insieme agli altri suoi fratellini a quattro zampe.

CREDIT: YOUTUBE

In quell’occasione però, Auggie ha deciso di tuffarsi in acqua e di fare una nuotata nel lago. Amava passare il suo tempo lì dentro e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di strano.

La clip virale del piccolo Auggie

CREDIT: YOUTUBE

Il suo amico umano stava facendo il video, ma nel giro di pochi istanti è avvenuto l’impensabile. Il cane ha notato un piccolo ramoscello che galleggiava in acqua.

Tuttavia, non avendo avuto il tempo di guardare bene, ha pensato che fosse un serpente ed ha iniziato a nuotare molto velocemente per riuscire ad uscire. Era spaventato da quell’animale.

L’amico umano ha assistito a tutta la scena, Lui aveva visto che in realtà era solo un pezzetto di legno, ma ha comunque atteso il cucciolo fuori dall’acqua. Voleva tranquillizzarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip ovviamente è diventata in fretta virale sul web. In tanti sono scoppiati a ridere nel vedere la reazione del cane quando ha visto quel ramoscello, è stata incredibile.