Quando hanno capito che Buttercup non era in pericolo di vita, i poliziotti hanno iniziato a scherzare durante il suo salvataggio

Ciò che è successo tempo fa a West Seneca, nello stato di New York, ha rallegrato la giornata di migliaia di utenti del web. Merito di chi gestisce la pagina Twitter della Stazione di Polizia della città, che ha documentato il salvataggio di un cane di nome Buttercup rendendo il tutto una scena esilarante. Ovviamente, hanno assunto un certo spirito solo nel momento in cui i poliziotti si sono accorti che il cucciolo non era in pericolo.

Buttercup è un meraviglioso e super giocoso cagnolino che fa davvero uscire fuori di testa i suoi proprietari. È davvero molto curioso e corrergli dietro è davvero molto faticoso per la sua mamma e per il suo papà.

Un giorno, la sua curiosità lo ha spinto un pelo oltre il limite e il cagnolino è rimasto intrappolato sotto alle fondamenta della sua casa. Un posto così stretto dal quale non è riuscito più ad uscire.

Non sapendo cosa fare, i suoi genitori umani si sono rivolti alla stazione di Polizia locale, che come loro solito sono entrati in azione tempestivamente.

L’esilarante salvataggio di Buttercup

I poliziotti hanno ricevuto tutte le informazioni dalla famiglia e poi hanno visto e valutato con i loro occhi la situazione.

Buttercup era abbastanza in fondo nelle fondamenta, ma stava bene ed erano sicuri che alla fine sarebbero riusciti a tirarlo fuori sano e salvo. Ci sarebbe stato solo un po’ da faticare. Due poliziotti, Rave e Pingitore, hanno subito iniziato a scavare. Prima a mani nude, poi con l’aiuto di una pala.

Un terzo poliziotto, che era lì sulla scena, si è occupato di scattare delle esilaranti fotografie e di pubblicarle sulla pagina Twitter della Stazione di Polizia, aggiungendo delle didascalie decisamente comiche.

L’apoteosi si è raggiunta quando Pingitore, nel tentativo di gettare via della terra sollevata con la pala, ha colpito in piena testa la povera poliziotta Rave.

Fortunatamente, proprio come tutti avevano pronosticato, Buttercup alla fine è riuscito a venir fuori da quel buco. Ma in fondo tutti, poliziotti e famiglia del cagnolino compresi, sono convinti che quel cucciolo non smetterà mai di ficcare il naso dove non dovrebbe.