Il cane aiuta il suo papà con le buste, per un solo e unico scopo: ecco cosa vuole da lui

Il protagonista di questa simpatica storia, è un cane di nome Jeff. C’è una cosa in particolare che questo pelosetto ama fare: portare la spesa alla sua mamma e al suo papà. È molto bravo anche nelle faccende domestiche, che svolge quotidianamente. Tutto perché ha un solo bellissimo scopo: vuole assicurarsi che i suoi genitori umani abbiano abbastanza tempo per rilassarsi e soprattutto per giocare con lui.

Credit foto: SilviaZ/Rumble

Dopo la pubblicazione del suo video sul web, Jeff ha fatto sorridere migliaia di persone. I suoi proprietari lo hanno ripreso mentre li aiuta con le borse della spesa dopo un viaggio in famiglia al supermercato.

Quando papà ha le mani occupate dalle buste, il suo fedele amico a quattro zampe lo rassicura, offrendosi di portare gli oggetti più piccoli, così da diminuire i viaggi e alleggerire il peso.

Credit foto: SilviaZ/Rumble

Il cucciolo fa avanti e indietro dalla macchina alla porta di casa, finché non si assicura di aver portato dentro fino all’ultima busta di spesa!

Il simpatico video del cane Jeff

Il suo papà umano, così come la sua mamma, è fiero di lui e vista tutta l’energia che ha risparmiato facendo meno viaggi e portando meno spesa, ora può giocare e coccolare il suo adorato Jeff!

Cosa dire, un video bellissimo che vorremmo vedere ogni giorno! Come vogliamo definirlo, un cane laborioso o un cane furbo? O magari entrambi?

Credit foto: SilviaZ/Rumble

Noi vogliamo ringraziare la mamma e il papà di Jeff, per aver condiviso con il mondo del web un video così simpatico. Siamo abituati a vedere, ogni giorno, filmati di cani maltrattati e abbandonati, cani che prima di trovare la felicità, sono costretti a soffrire per mano degli essere umani. Abbiamo quindi bisogno anche di vedere immagini come queste, che ci fanno sorridere il cuore.