Tanta la tristezza sul web per la storia del cane Alfio. Aveva trovato il suo lieto fine, ma il cucciolo è morto poco prima del suo viaggio per raggiungere la sua nuova famiglia in Veneto.

Credit: Rifugio LNDC – Ruvo di Puglia – Facebook

Dopo anni di attesa, in cerca di qualche persona che lo amasse e che si prendesse finalmente cura di lui, Alfio aveva raggiunto il suo sogno. Sarebbe dovuto partire dalla Puglia lo scorso 26 novembre, ma i volontari si sono ritrovati a dover vivere un dolore troppo grande e che davvero non si aspettavano. Era anziano e nonostante ciò, aveva trovato una famiglia disposta a regalargli una fine di vita felice e piena d’amore.

I ragazzi dell’associazione Lega del Cane di Ruvo di Puglia hanno dato la straziante notizia sui social.

Credit: Rifugio LNDC – Ruvo di Puglia – Facebook

Alfio sarebbe partito domani per un’adozione, finalmente, dopo anni la sua pazienza sembrava essere stata ripagata. Se n’è andato stanotte in silenzio e non ce lo aspettavamo… Alfio era anziano, sapevamo che sarebbe potuto succedere eppure è difficile accettarlo quando capita a un passo dal calore di una famiglia. Ci mancherà tantissimo il suo ululato, la sua andatura e il suo sguardo. Stamattina la tristezza è infinita.

I cani anziani sono dei maestri di gentilezza vorremmo trovare le parole giuste per spiegarlo a chi viene in canile per adottare un cane giovane o un cucciolo. Proponiamo i ‘nostri nonnini’ perché sono loro ad avere la priorità nell’adozione soprattutto alla vigilia dei mesi più freddi dell’anno.

Tanti cani come Alfio cercano una casa

I volontari si sono poi rivolti ai tanti adottanti che preferiscono i cuccioli ai cani anziani come Alfio. I canili sono pieni di cagnoloni come lui, che aspettano soltanto di conoscere l’amore prima di morire.

Come Alfio in canile ci sono moltissimi cani anziani, gentili, in grado di vivere in equilibrio con umani e animali, sono compagni fedeli di lunghe passeggiate, pazienti se i bambini li accarezzano anche quando non vorrebbero, grati per ogni attenzione a loro dedicata. Ciao Alfio, non abbiamo fatto in tempo 💔.

Credit: Rifugio LNDC – Ruvo di Puglia – Facebook

Alfio ha vissuto per tre anni nel rifugio. Un nonnino a quattro zampe, che dopo tanta sofferenza aveva raggiunto il suo desiderio più grande, quello di avere una casa calda e una famiglia amorevole. Purtroppo non ha fatto in tempo, ma la sua storia dovrebbe essere un insegnamento e un simbolo di speranza per tutti i nonnini che vivono nei box dei rifugi di tutto il mondo.