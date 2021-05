Il cane Amaretto è diventato il protagonista di un episodio davvero incredibile e che ha stupito migliaia di persone. Durante una passeggiata con il suo amico umano, ha salvato la vita di un gattino solo ed abbandonato nel bosco. Tutti sono rimasti a bocca aperta dal suo intervento.

Una vicenda bellissima che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. È stato proprio il ragazzo a volerlo raccontare sul suo profilo Facebook.

Chris Garrison circa 6 mesi fa ha adottato il cagnolino da un rifugio locale. Quando ha visto il suo annuncio sui social, ha notato che in lui c’era qualcosa di unico e speciale.

Per questo ha deciso di adottarlo per sempre. Tutta la famiglia umana è felice di avere Amaretto nella loro abitazione. Li fa divertire e soprattutto rimane al loro fianco nei momenti di difficoltà.

Un giorno Chris e il cane sono usciti per fare un’escursione nel bosco della città. Il ragazzo era con la sua bici ed il cucciolo correva al suo fianco. È proprio durante quei minuti che è accaduto qualcosa di molto strano.

L’intervento di Amaretto per salvare il piccolo gatto in pericolo

Il cane ad un certo punto si è fermato di scatto ed è andato nella direzione opposta da quella del suo amico umano. Non era mai accaduto prima ed è per questo che il ragazzo ha deciso di seguirlo. Voleva capire bene cosa stava accadendo.

Dopo aver percorso pochi metri, Chris ha notato che arrampicato ad un albero, c’era un piccolo gatto che non riusciva a smettere di piangere. Si sentiva solo ed era molto spaventato. Per questo doveva fare il possibile per aiutarlo.

Il ragazzo lo ha preso tra le sue braccia e lo ha portato nella sua auto. Amaretto anche durante il tragitto per la clinica veterinaria, è rimasto al suo fianco e continuava a controllarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il piccolo a quattro zampe ora ha trovato una famiglia disposta ad adottarlo ed è sano ed in salute. Chris nel raccontare questo episodio, ha detto di essere molto fiero del suo cane, perché è riuscito a fare qualcosa di davvero speciale.