L’eroico salvataggio che vogliamo raccontarvi oggi è avvenuto a Virginia Beach, negli Stati Uniti D’America. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto una chiamata per un pericoloso incendio divampato al 15esimo piano di un palazzo. In un degli appartamenti avvolti dalle fiamme, c’era il povero Igor in trappola. Fortunatamente i pompieri sono riusciti a portarlo fuori da quell’inferno.

Immagine: @VirginiaBeachFD/Facebook

Ogni giorno, in ogni parte del mondo, i Vigili del Fuoco mettono a rischio la loro stessa vita pur di salvare quelle di umani o animali in difficoltà nelle più disparate situazioni.

Quando i pompieri di Virginia Beach hanno saputo dell’incendio scoppiato al quindicesimo piano di un grattacielo, hanno capito subito che questa volta sarebbe stata più dura del solito. Cody Brenon, uno degli agenti intervenuti, ha detto:

Un conto è spegnere delle fiamme al piano terra o al primo piano, un altro è salire e scendere più volte per 15 rampe di scale. Le persone a rischio sono molte di più e la stessa operazione è più complicata.

Grazie alla tempestività dei meravigliosi pompieri, tutte le persone sono riuscite ad uscire indenni da quell’inferno di fuoco. Uno degli abitanti del condominio, però, ha avvertito gli agenti di una casa in cui molto probabilmente era rimasto un cagnolino da solo.

Senza pensarci un momento, i Vigili si sono rimboccati le maniche e sono saliti a controllare.

Igor era privo di sensi ma ancora vivo

Immagine: @VirginiaBeachFD/Facebook

Dopo aver individuato l’appartamento, gli agenti hanno sfondato la porta e sono entrati in casa. Per fortuna non era la casa in cui era scoppiato l’incendio, quindi le fiamme non erano ancora arrivate. Tuttavia il fumo aveva invaso tutti gli ambienti e aveva reso la casa invivibile.

Cody e i suoi colleghi hanno trovato Igor sul pavimento della camera da letto, svenuto ma senza il minimo segno di ferite o scottature. Lo hanno caricato e portato giù a mano.

Immagine: @VirginiaBeachFD/Facebook

Poi hanno preso una mascherina per l’ossigeno e gliel’hanno messa sul muso. Quella boccata di aria fresca ha fatto risvegliare il cucciolo, che tutto sommato sembrava stare davvero bene.

I proprietari dell’husky, che al momento del fattaccio non erano in casa, si sono precipitati dal loro cucciolo e lo hanno stretto forte forte. Hanno avuto tanta paura di averlo perso, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.