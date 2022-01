Un vero e proprio miracolo è quello che è avvenuto nei giorni scorsi in un’abitazione di San Diego. Il cane Brownie è riuscito a fuggire da solo dalla casa in fiamme. Il suo amico umano era uscito per una cena, ma non credeva che sarebbe accaduta una cosa simile.

La vicenda per fortuna, ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Però l’uomo era molto spaventato e credeva che il cucciolo fosse ormai morto.

Jarrett Gautt ha adottato questo cane che ora ha 3 anni molto tempo fa. Aveva pochi mesi di vita ed aveva già vissuto delle esperienze terribili.

I volontari dei rifugio locale lo hanno aiutato a riprendersi, ma soprattutto a dimenticare tutti i traumi. Nel giro di poche settimane era tornato ad essere un cane felice.

Jarrett e sua moglie hanno letto la storia sui social ed hanno deciso di andare a conoscerlo. Brownie sin da subito ha mostrato alla coppia la sua personalità allegra e vivace. Nella sua vita voleva solo ricevere amore ed attenzioni.

La coppia ha firmato in fretta i moduli per la sua adozione ed erano al settimo cielo per averlo portato nella loro abitazione. In poco tempo tutti e tre hanno instaurato un legame unico e speciale.

Il miracolo del piccolo Brownie, che è riuscito a fuggire in tempo dalla casa

La sera del 14 gennaio, i due avevano un appuntamento per una cena. Infatti dopo aver messo il cibo al cane, sono usciti ed hanno chiuso a chiave la porta dell’appartamento.

Tuttavia, proprio mentre stavano mangiando, uno dei suoi vicini li ha chiamati per avvisarli che la loro casa era completamente avvolta dalle fiamme. Quando Jarrett è arrivato sul posto, per prima cosa ha provato ad entrare per riprendere il suo cucciolo. Ecco il video della storia di seguito:

I vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti ed hanno trovato i due signori in lacrime, perché erano convinti che il piccolo Brownie fosse morto. Uno dei loro vicini, dopo 40 minuti, ha notato qualcosa di bianco che si muoveva tra le macchine. Quando Jarrett è andato a vedere, ha scoperto che era proprio il suo cane, sano e salvo. Stava bene e per tutti era un miracolo vero e proprio.