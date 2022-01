Il salvataggio del cane randagio, che era stato investito: per 14 anni ha vissuto in strada

Nessuno ha mai aiutato questo povero cane, che ha vissuto praticamente tutta la sua vita da randagio. Però un giorno, a causa di un grave incidente, qualcosa per lui è cambiato per sempre. Dopo aver ricevuto le cure di cui aveva bisogno, ha anche trovato una famiglia disposta ad adottarlo.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni cagnolino dovrebbe avere un bellissimo lieto fine. Questo però non è sempre possibile, poiché molti cuccioli nella loro vita non conosceranno mai l’amore di una famiglia.

Questo povero cane aveva circa 14 anni e per tutto questo tempo ha vissuto in strada. Si aggirava nella zona di Plastira, in Grecia e tanti turisti gli donavano sempre qualcosa da mangiare.

La sua situazione è cambiata improvvisamente, quando purtroppo è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Una persona lo ha investito ed invece di fermarsi ad aiutarlo, è fuggita via.

CREDIT: YOUTUBE

Il cucciolo a quel punto non riusciva più ad alzarsi. I traumi riportati dopo l’impatto per lui erano molto gravi. Non aveva più la possibilità di trovare un posto in cui rifugiarsi e del cibo.

Un uomo che ha un negozio proprio in quella zona, ha deciso di allertare i volontari di DAR Animal Rescue, poiché era l’unica soluzione per aiutare il cane in difficoltà. Stava soffrendo e non potevano proprio lasciarlo in quello stato.

Il salvataggio del cane che era stato investito

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi vista la gravità della situazione, sono arrivati in fretta sul posto. Hanno donato al cucciolo del cibo e dopo esser riusciti a catturarlo, lo hanno portato in fretta nel loro rifugio.

Il cane nei primi giorni in quel posto nuovo, non aveva intenzione di mangiare. Era sempre triste e solo, forse perché non era abituato a vivere dentro quel box. Lui voleva essere libero. Ecco il video della sua storia di seguito:

Tuttavia, la sua situazione è cambiata improvvisamente quando è tornato di nuovo a camminare. Ha conquistato la fiducia negli esseri umani e soprattutto era felice di poter avere una seconda possibilità di vita. Dopo tante sofferenze anche questo cucciolo ha trovato la sua casa per sempre.