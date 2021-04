Charles Ramil è il proprietario di un cucciolo dei Grandi Pirenei ed è colui che ha diffuso questa storia sul web. Erano diversi giorni che notava il suo cane seduto in un preciso punto del giardino. Come gli permetteva di uscire dall’abitazione, l’animale si precipitava in quell’angolo.

Ho pensato che forse gli piaceva quel punto preciso, poi un giorno ho visto qualcosa di strano. Quando il mio animale domestico è uscito di casa, si è diretto al solito punto del giardino, ma guardando più attentamente, ho notato una piccola mano e il viso minuscolo di un bambino che cercavano di raggiungerlo. Il figlio del vicino voleva accarezzare il mio cane, ma la distanza non glielo permetteva.

Il proprietario del cucciolo ha sorriso davanti ad una scena così tenera, ma qualche giorno dopo ha notato che i vicini avevano chiuso quella piccola fessura, impedendo al bambino di interagire con l’animale. Probabilmente temevano per la sicurezza del minore.

Sono passati mesi da quel giorno, eppure continua a sdraiarsi in quell’angolo, ogni volta che sente la voce del bambino. Anche se a distanza, avevano instaurato un legame speciale.

L’uomo ha ripreso la triste scena in una clip, che ha poi pubblicato sui social network. Migliaia di persone si sono rattristate nel vedere il povero cucciolo separato dal suo amico. Tanti hanno consigliato a Charles Ramil di andare a suonare a quelle persone e chiedere loro se il bimbo può giocare qualche volta con il cane. L’uomo non ha ancora pubblicato aggiornamenti e il web sta attendendo con ansia. Non tutti amano gli animali e molti genitori hanno paura per i propri figli.

Noi ci auguriamo che presto i vicini possano capire l’amore tra il loro bambino e il cane del vicino e scoprire di nuovo quel buco nel recinto, perché anche se piccolo, era per loro un punto d’incontro speciale.