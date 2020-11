Un cane ferito è stato trovato disteso a terra, da una volontaria di nome Ermioni. Era completamente terrorizzato, aveva ferite fisiche ma soprattutto profonde ferite emotive. La ragazza ha capito fin dal principio che non sarebbe stato facile guadagnare la sua fiducia, ma di certo non poteva lasciarlo incontro al destino che qualcun altro, senza un cuore, aveva deciso per lui.

Credit: DAR Animal Rescue

L’ho portato in una clinica veterinaria, ma il suo comportamento si è rivelato più complicato di quanto avessi immaginato. Continuava a guardare in alto, evitando lo sguardo di ogni persona che provava ad avvicinarsi e piangeva per il dolore.

Ermioni ha iniziato ad andare a trovarlo ogni giorno, ad accarezzarlo e a dirgli parole dal suono dolce. Aveva deciso che non avrebbe smesso di provarci, finché non avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Voleva che il cane la guardasse negli occhi.

Credit: DAR Animal Rescue

Piano piano il cucciolo spaventato ha capito che quella meravigliosa donna voleva aiutarlo e che era sua amica e si è lasciato toccare. Nelle successive settimane di ricovero, passava il tempo a guardare la porta e ogni volta che la volontaria entrava, iniziava a scodinzolare per la felicità.

Il cane ferito abbraccia la sua nuova amica umana

Credit: DAR Animal Rescue – YouTube

Ermioni, per tutta la riabilitazione, ha assicurato al cagnolino un abbraccio quotidiano e si è occupata personalmente di lavarlo e dargli da mangiare. Quando è arrivato il momento, lo ha portato al rifugio e gli ha mostrato la sua nuova cuccia. Anche se vorrebbe tanto portarlo a casa con se, la volontaria salva cani ogni giorno e purtroppo non può dare uno stallo a tutti.

Credit: DAR Animal Rescue

Fin quando però non riuscirà a trovare una casa al suo nuovo amico peloso, lei sarà lì per lui, ogni giorno!

Se non fosse stato per Ermioni, il cagnolino sarebbe morto nel suo dolore. Un gesto che si porterà nel cuore per tutta la vita!