Questa è l’incredibile storia che ci dimostra quante capacità possano avere gli amici a quattro zampe. Una donna di nome Elsa si trovava in spiaggia, quando per una serie di coincidenze ha perso la sua fede nuziale nella sabbia. La donna ha pensato che in nessun modo avrebbe ritrovato il suo anello, ma non sapeva che il cane Dogo sarebbe presto accorso in suo aiuto.

Tutti noi abbiamo degli oggetti che amiamo e che abbiamo un’enorme paura di perdere. Una fede nuziale, per esempio, potrebbe essere proprio uno di questi oggetti.

Elsa Green, una donna del Michigan, si trovava in spiaggia per trascorrere una giornata di relax. Lei ha sempre avuto un’abitudine, quella di togliere gli anelli per poter mettere la crema solare.

Anche quel giorno, si è tolta i suoi due anelli, li ha poggiati su un cappello e ha iniziato a spalmarsi la crema solare. Improvvisamente è arrivato un grosso insetto che l’ha spaventata e che le ha fatto fare uno scatto per scacciarlo via. Il problema era che con il suo scatto, aveva fatto volare via il cappello e i due anelli che c’erano poggiati sopra.

Disperata, la donna ha cercato gli anelli ovunque, ma nella fine sabbia non c’era modo di ritrovarli. Da quelle parti è passato un uomo con il metal detector, ma nemmeno quella tecnologia è servita a nulla per ritrovare la fede nuziale.

Il cane poliziotto Dogo compie la magia

Non sapendo più cosa fare, Elsa si è diretta alla stazione di Polizia e ha spiegato al Sergente Pelli il suo problema. Il sergente prima ha detto che non poteva fare nulla per lei, poi si è ricordato che la sua compagnia disponeva di un cucciolo abituato a fiutare gli oggetti di valore rubati. Così si è diretto sulla spiaggia insieme al cucciolo per fare un tentativo.

Dogo ha prima fiutato gli oggetti personali di Elsa, poi si è messo subito ad annusare la sabbia nel punto in cui la donna stava riposando prima di tutto questo casino.

In pochissimi minuti è successo l’impensabile. Il cucciolo si è sdraiato e Pelli ha capito che quello era il segnale del fatto che avesse trovato l’oggetto prezioso.

Dopo qualche minuto passato a scavare nella sabbia, il poliziotto ha trovato l’anello della donna e glielo ha restituito.

La storia, raccontata sui social dalla stessa Elsa, è stata condivisa così tante volte da diventare virale ovunque. I nostri amici a quattro zampe hanno sempre risorse che noi umani non potremmo nemmeno immaginare

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: