La storia di Oscar arriva dall’Inghilterra, ma si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, lasciando dietro si se, rabbia e tristezza. L’appello del suo proprietario, ora, mira a sensibilizzare le persone, perché quello che è accaduto al suo amato amico a quattro zampe, potrebbe accadere anche ad un altro cane.

Oscar è morto dopo aver ingerito pezzi di mascherina. Una delle mascherine che indossiamo ogni giorno e che, qualcuno, ha gettato a terra. Anche in un momento in cui il virus sta potando perdite e sofferenza in tutto il mondo, l’uomo non si risparmia di mostrare il suo poco rispetto per l’ambiente.

Il cagnolino era uscito per una passeggiata al parco con il suo papà, quando ha accidentalmente mangiucchiato una mascherina lasciata a terra da qualcuno. Purtroppo, il filo della mascherina gli ha perforato l’intestino e ne è conseguita una grave infezione che lo ha poi portato alla morte.

Proprio il proprietario ha voluto diffondere quanto accaduto, con la speranza di sensibilizzare le persone di tutto il mondo. E per farlo, ha fatto parlare proprio il suo Oscar.

Venivo qui tutti i giorni per giocare, ma lo scorso fine settimana ho trovato una maschera facciale… grande errore! Quindi, a differenza di te, non sarò più in giro a giocare qui nel parco o lungo il fiume e la mia famiglia è davvero triste. Per favore, pensa a me e a tutti i miei amici e invece di gettare questi rifiuti, smaltiscili correttamente e in modo sicuro e responsabile.

Le parole del proprietario di Oscar

Il proprietario ha anche raccontato che, inizialmente, davanti al malessere del cucciolo, avevano pensato si trattasse di un avvelenamento. Ma una volta portato Oscar dal veterinario, è venuta fuori la triste verità.

Aveva la sepsi e occorreva un intervento urgente. Proprio durante l’operazione, si sono resi conto che il danno era ormai irreparabile e che Oscar non ce l’avrebbe mai fatta. La famiglia era incredula dinanzi quelle parole, il loro cane aveva mangiato una mascherina.