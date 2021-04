Il suo proprietario muore dopo una lunga malattia, la cagnolina non riesce a sopportare il dolore e poco dopo muore di crepacuore

La storia di Midge, una piccola cagnolina poliziotta, arriva della contea di Geauga. Per tutta la vita, ha vissuto accanto al suo papà umano e collega Dan McClelland. Anche dopo la fine della carriera dello sceriffo, durata ben 44 anni, la cucciola è rimasta al suo fianco.

Purtroppo, dopo una lunga battaglia contro il cancro, l’uomo di 67 anni è morto, lasciando un grande vuoto e un grande dolore nel cuore della cagnolina. Midge, con i suoi sedici anni, non è riuscita a sopportare quella mancanza e poche ore dopo la scomparsa della persona più importante della sua vita, è morta di crepacuore.

Midge famosa come il cane poliziotto più piccolo del mondo

La sua storia si è diffusa sul web nel giro di pochissime ore ed ha raggiunto ogni parte del mondo. La femmina di mix Chihuahua-Rat Terrier era diventata famosa come il cane poliziotto più piccolo del mondo. Per anni ha aiutato la sua squadra, grazie al suo infallibile fiuto, nel trovare la droga.

Proprio le sue dimensioni ridotte, erano di grande aiuto durante le perquisizioni. La piccola Midge riusciva ad infilarsi ovunque.

Non si staccava mai dallo sceriffo. Quando Dan McClelland era in ufficio, la cucciola dormiva sulla sua cuccia accanto alla sua scrivania. Insieme si recavano alle scuole del posto, per impartire lezioni importanti ai bambini.

Quando McClelland decise che ormai era ora di andare in pensione, anche Midge si ritirò. E da quel giorno, si sono goduti insieme la pensione. Inseparabili, fino alla fine. E adesso insieme anche nell’aldilà.

Una storia che ha lasciato tanta commozione nel cuore di milioni di persone. La cucciola non poteva sopportare una vita senza la sua metà, così Midge si è lasciata andare ed ha raggiunto il suo papà. Ci piace pensare che ora stiano correndo felici, insieme, sulle nuvole e mai più niente e nessuno potrà separarli.