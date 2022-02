Picaso è un dolcissimo mix di segugio Plott, trovato da un buon samaritano mentre correva per le strade di Charleston, nel west Virginia.

Il soccorritore, guidato dal suo grande amore nei confronti degli amici a quattro zampe, ha attirato l’attenzione del cane e poi lo ha portato al rifugio locale, il Kanawha-Charleston Humane Association.

I volontari si sono subito presi cura del cucciolo abbandonato ed hanno deciso di chiamarlo Picasso. O meglio, l’intenzione era quella, ma a causa di un errore di battitura il suo nome ha perso una “s” e oggi si chiama Picaso.

Dopo una visita veterinaria, i ragazzi hanno scoperto che non risultava appartenere a nessuno. Non aveva un collare con una targhetta, non aveva il microchip e non c’erano denunce o appelli sulla sua scomparsa.

Il cane è rimasto per 19 giorni nel rifugio, in attesa che qualcuno lo adottasse. Da subito ha mostrato la sua personalità gentile e ben educata.

Grazie all’iniziativa di un volontario di nome Kim e ad un evento organizzato nella città, Picaso ha trovato la sua seconda possibilità di vita. Mentre i due amici si facevano strada tra centinaia di persone, improvvisamente è accaduto qualcosa.

C’era una ragazza seduta sul marciapiede, sembrava sconvolta. Picaso si è avvicinato ed ha appoggiato la testa contro la sua. La ragazza l’ha guardato e poi ha sorriso. Ho capito che la stava aiutando con il linguaggio del corpo.

Aveva 16 anni e si chiamava Abby Ellis. La ragazza è affetta dalla sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS), una condizione di salute che influisce sul flusso sanguigno e che può portare allo svenimento. La sera di quella sfilata, la ragazza era stata colta da un attacco di ansia.

La stessa Abby ha voluto commentare l’episodio:

Ho sentito il suo naso contro il mio ed ho iniziato ad accarezzarlo. In quel momento mi sono sentita al sicuro. Ho voluto sapere il suo nome.

Per tutto il giorno successivo, la sedicenne non è riuscita a togliersi quel cane dalla testa e, alla fine, sua madre ha deciso di portarla al rifugio e di cercare quel cane chiamato Picaso.

Quando il cucciolo l’ha vista, non c’era alcun dubbio che si ricordasse di lei. Le è corso incontro e l’ha abbracciata.

Il suo ventesimo giorno al rifugio, Picaso è stato adottato da Abby e la sua famiglia.