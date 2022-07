Mr Happy Face, il cane più brutto del mondo, è stato adottato. Una donna ha deciso, infatti, di regalare una casa per sempre a questo cagnolino anziano di 17 anni che era diventato famoso in tutto il mondo per il suo aspetto fisico. E per una storia davvero commovente di sofferenze e traumi. Ma ora potrà vivere serenamente gli ultimi anni della sua vita.

Per chi non conoscesse Mr Happy Face, stiamo parlando di un cane meticcio con un albero genealogico formato da Chihuahua e cani di razza Crested Chinese Dog. Ha 17 anni e nel 2021 una donna, Janneda, ha deciso di accoglierlo nella sua casa.

Prima, infatti, viveva in un rifugio dell’Arizona. In occasione dell’ultima edizione del “World’s Ugliest Dog“, concorso che ci celebra annualmente a Petaluma, in California, il cane, salvato da un accumulatore seriale, aveva vinto il titolo di cane più brutto del mondo.

Janeda Banelly è una musicista di 41 anni che nell’agosto del 2021 lo ha adottato e lo ha iscritto al concorso per spiegare un concetto semplice:

È un esempio per aiutare gli esseri umani a capire che anche i cani anziani hanno bisogno di amore e di una famiglia.

La decisione di adottare Mr Happy Face è maturata durante la pandemia:

Durante la pandemia ho deciso di adottare un cane. Quando sono arrivata al rifugio, ho chiesto di vedere un cane in particolare che, fortunatamente per me, era appena stato adottato. Ho chiesto se c’erano altri cani simili a quello. C’era in effetti un altro cane molto più anziano e con problemi di salute. E mi hanno avvertita che il suo aspetto e le sue problematiche potevano derivare da un accoppiamento tra consanguinei. Il personale del rifugio ha cercato di prepararmi. Quando l’ho guardato ho visto una creatura anziana, che aveva bisogno di una seconda possibilità e meritava di essere amata. Mr Happy Face è entrato nella nostra famiglia all’età di 17 anni.

Il cane più brutto del mondo ha 17 anni e finalmente vive in una casa amorevole

Mr. Happy Face è venuto da noi con il veterinario, che ci ha fatto capire che adottarlo avrebbe comportato cure costanti e quotidiana. Ci ha anche detto che probabilmente sarebbe rimasto con noi solo per poche settimane, forse un mese.

E invece a distanza di un anno Mr Happy Face è ancora vivo. E felice più che mai della sua nuova vita.