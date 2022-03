Questa è la storia di Filippo, il cane più grasso della Gran Bretagna. Era diventato famoso proprio per la sua mole, diventando il beniamino di tutti. Ma il cucciolo obeso stava male a causa del suo peso, per questo la famiglia, insieme al medico veterinario, hanno deciso di metterlo a dieta. E grazie a questo regime alimentare più stretto, il cucciolo è riuscito a perdere metà del suo peso.

Filippo è un cane Springer Spaniel che è diventato famoso come il più grasso della Gran Bretagna, dopo aver raggiunto il peso di 65 chilogrammi. Il cane mangiava biscotti e torte, un’abitudine decisamente dannosa per la salute dei cani. E non solo dei cani.

Il proprietario aveva paura di dover sopprimere il suo amato cane, visto che le sue condizioni di salute erano decisamente terribili. Filippo non riusciva a camminare per più di tre mesi senza rimanere senza fiato e stancarsi in modo incredibile.

Il veterinario Edward Davies ha deciso di mettere a dieta Filippo per sei mesi. Attualmente il cane è riuscito a perdere praticamente metà del suo peso originale, dal momento che adesso pesa 33 kg. Il medico lo ha anche adottato e lo ha portato a casa sua.

Infatti il suo veterinario ha deciso di portarlo a casa con sé, dove vive già con altri due cani della stessa razza, per aiutarlo ad affrontare questa sua lotta contro il peso.

Veterinario adotta il cane più grasso della Gran Bretagna

Sono veterinario da 30 anni e non ho mai visto un cane in sovrappeso come Philip. Era incredibile che le sue gambe potessero sostenerlo, ed era così grande che era difficile persino esaminarlo per scoprire cosa c’era che non andava. Avrebbe potuto avere una massa grande quanto un pallone da calcio nell’addome, e non l’avremmo sentito sotto tutto il grasso. Ma i suoi esami del sangue erano buoni.

Adesso il cane gioca, corre, riporta la palla, ama passeggiare e nuotare.