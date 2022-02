Oggi vogliamo raccontarvi la simpaticissima storia del cane Puddy. La sua proprietaria ha condiviso un filmato sui social ed è riuscita a far sorridere migliaia di persone di tutto il mondo. Tutto è iniziato in un normalissimo giorno, mentre il cucciolo stava girovagando per casa.

Credit: screenshot di YouTube – Puddy the Dog

Ad un certo punto, il cagnolino si è fermato al centro del salone ed ha iniziato a mostrarsi confuso. Cos’era? C’era un’norme figura grigia e pelosa che stava dormendo nella sua cuccia.

Inizialmente Puddy era spaventato, ma poi ha deciso di indagare più a fondo. Si è avvicinato con cautela a quel mostro peloso ed ha iniziato ad annusarlo.

Il video virale lo mostra mentre gira intorno alla cuccia e continua ad annusare, cercando di capire chi gli avesse rubato il letto. Pochi secondi dopo, il cucciolone ha capito che si trattava di “qualcuno” che conosceva bene.

La sua mamma umana si era divertita a fargli uno scherzo molto divertente e si era nascosta sotto una coperta grigia e pelosa. La donna aveva avuto la premura di coprirsi molto bene e di accovacciarsi, in modo che potesse davvero sembrare una creatura misteriosa.

Ma non l’avuta vinta, perché non appena Puddy ha capito che lì c’era la sua mamma, ha fatto di tutto per cercare l’entrata e scovarla.

Il divertente video di Puddy

Credit: screenshot di YouTube – Puddy the Dog

Il divertente video del cucciolo e della sua padrone si è diffuso in tutto il mondo attraverso i social network ed ha ottenuto un incredibile numero di visualizzazioni.

Tantissime le persone che hanno sorriso davanti alla scena ed hanno ringraziato la mamma umana di Puddy nei commenti, per il tempo e l’amore che dedica al suo amico a quattro zampe.

Credit: screenshot di YouTube – Puddy the Dog

Un cane riesce a riconoscere l’odore del suo proprietario ad una distanza di circa 19 chilometri. Ed è proprio per questo che il cucciolo non si è fatto ingannare. Perché la sua mamma è stata tradita proprio dal suo amorevole profumo.

Di sicuro anche il cagnolino si è divertito il suo muso sotto alla coperta e poi a riempire di coccole la sua mamma dopo averla trovata.