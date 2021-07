La storia di salvataggio che vogliamo raccontarvi oggi ha come protagonista uno sfortunato e sporco cane randagio, poi rinominato Snowy. Un uomo di nome Anand lo ha trovato in un parcheggio mentre il cucciolo cercava riparo sotto l’ombra delle poche vetture posteggiate. Per capire che le sue sofferenze erano ormai finite, ci ha messo più tempo del previsto.

Era un giorno come tantissimi altri nella caldissima Dubai. Un uomo di nome Anand Raman stava andando a trovare sua sorella in ufficio, quando ha notato un povero cane, magro e sporco, nel parcheggio, che cercava disperatamente riparo dal sole cocente. Anand ha detto:

Ricordo che quel giorno faceva un caldo infernale e lui cercava un po’ d’ombra sotto le auto parcheggiate. Quando mi ha visto mi è venuto incontro come ad implorare il mio aiuto. Ed io non potevo certo tirarmi indietro.

Anand ha caricato il cucciolo sulla sua auto con l’intenzione di portarlo nella clinica veterinaria più vicina. Aveva visto che non stava affatto bene e voleva aiutarlo assolutamente. Il cucciolo era così stanco che, durante il viaggio, ha poggiato la sua testa sulle spalle di Anand e si è addormentato serenamente. Forse aveva già capito che era al sicuro.

Anand adotta il cucciolo Snowy

Dopo un’attenta visita, il veterinario ha scoperto che il cagnolino soffriva di rachitismo nelle zampe anteriori, a causa di una grave malnutrizione. Fortunatamente, era curabile e non avrebbe avuto effetti a lungo termine.

Dopo un bel bagno, si è scoperto che quel cucciolo sporco, in realtà era di un bianco candido spettacolare. Da lì l’idea di chiamarlo Snowy, che tradotto vuol dire letteralmente “neve”.

Dopo aver visto che il cucciolo non aveva un microchip e che non apparteneva a nessuno, Anand ha firmato tutte le scartoffie e lo ha portato a casa con lui.

Snowy, per molte settimane, ha mostrato ancora tutti i timori tipici di un cagnolino che aveva subito maltrattamenti e che aveva sofferto la fame in strada. Per alcune settimane, ogni volta che il suo nuovo papà lo portava a spasso, aveva paura che lo stessero per abbandonare di nuovo.

Ma la verità era che ormai era al sicuro e che nessuno lo avrebbe mai più fatto soffrire.