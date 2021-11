L’esilarante reazione del cane Starbuck ha conquistato l’intero mondo del web. Il suo papà umano, James Clark, vive in Alaska e recentemente ha deciso di recarsi a fare visita all’amico Ted insieme al suo amico a quattro zampe.

Credit foto: JAMES CLARK

Non immaginava di certo che avrebbe ricordato quella giornata per il resto della sua vita. Vivendo in quel posto, è abituato agli incontri con gli animali di grandi dimensioni, ma le sue ultime fotografie hanno catturato quello che tutti hanno definito una “creatura magica“.

L’animale delle immagini non assomiglia affatto all’animale che è in realtà. E una volta pubblicate sui social network, sono diventate virali e in poco tempo hanno raggiunto ogni parte del mondo!

Credit foto: JAMES CLARK

Il cane Starbuck si è mostrato confuso alla vista del grande animale, come se non riuscisse a capire cosa fosse e attendesse spiegazioni dal suo papà umano.

Ancora oggi torno sul mio post per leggere i divertenti commenti degli utenti. Quelli che più mi fanno ridere riguardano creature magiche, come un centauro foca. Lo strano animale delle mie foto era un alce. Sono riuscito a catturarlo in strane angolazioni, mentre si allungava in cerca di uno spuntino.

Sono cresciuto ad Anchorage e gli incontri di alci qui non sono rari, specialmente in inverno quando cercano cibo. L’animale stava mangiando i boccioli di un albero di betulla.

Credit foto: JAMES CLARK

Il mio cane era confuso da quella grande presenza e non riusciva a capire se dovesse proteggermi o se si trattasse soltanto di un altro cane piuttosto strano. Ha ringhiato ma non ha abbaiato.

Alla fine, l’alce si è spostato dal vialetto nel cortile e poi nei cortili di altri vicini nella zona. Un incontro che per l’uomo e il suo cane si è concluso con una foto esilarante che ha portato divertimento e gioia a molte persone!